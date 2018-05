Liga : Le Barça et le Real se neutralisent

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Du spectacle et des buts entre le Barça et le Real. Le Clasico a tenu toutes ses promesses, mais n’a pas choisi de vainqueur (2-2). Messi et Ronaldo ont marqué.

On attendait un Clasico sans enjeu. Certes, Barcelone était déjà assuré du titre de champion et le Real Madrid d’une place en C1 la saison prochaine, malgré tout, ce choc des titans a été passionnant et… chaud. Les deux formations ont offert un spectacle magnifique devant près de 100 000 spectateurs au Camp Nou. Réduit à dix en fin de première période, le Barça a mené à deux reprises, avant, à chaque fois, de se faire rejoindre par la troupe de Zinédine Zidane.

Les stars au rendez-vous

Le Clasico a été bouillant et les stars n’ont pas manqué l’événement. A commencer par Luis Suarez qui a ouvert la marque sur un joli mouvement collectif (10e). Son 24e but en Liga cette saison. Un avantage de courte durée pour les Blaugranas. Cristiano Ronaldo, servi par Benzema, s’est rapidement chargé de refroidir le Camp Nou (15e). Avant la pause, le jeune arbitre M. Hernandez Hernandez (35 ans) a expulsé Sergi Roberto pour un geste d’humeur sur Marcelo (45e). Une sanction plutôt sévère qui n’a pas donné de coup au moral des Catalans. Au contraire, ce sont eux qui on repris l’avantage par l’inévitable Lionel Messi, auteur d’un but splendide du gauche (52e). Sa 33e réalisation en Championnat. A dix, le Barça va craquer une seconde fois sur un tir brossé de Gareth Bale (72e). Messi aurait même pu offrir la victoire aux siens, mais a buté sur Navas (70e, 82e). Le Barça est toujours en route pour finir la saison invaincu.





Lionel Messi a inscrit son 33e but de la saison en Liga (REUTERS/Sergio Perez)