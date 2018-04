Liga: Barcelone se soigne comme il peut

Par François TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Dans un stade Bernabeu qui sonnait creux, le FC Barcelone est péniblement venu à bout des Valenciens. Luis Suarez et Samuel Umtiti sont les buteurs blaugranas du jour.









Bernabeu avait le blues





Il y a des défaites qui marquent plus que d'autres surtout quand le club en question ne sait faire que gagner. A l'heure de pénétrer sur la pelouse, la remontada romaine empreignait l'atmosphère d'un Bernabeu à moitié vide et, à voir les visages des joueurs catalans, trottait encore avec vacarme dans leur tête. La victoire décrochée face à un Valence décevant n'en est que plus méritante. Les Blaugranas ont fait un nouveau pas vers le titre et c'est bien là l'essentiel.









Umtiti se rattrape





Face à une formation sans idée ou sans envie, c'est selon, le FC Barcelone n'a pas montré grand chose mais a pu compter sur le réalisme de Luis Suarez (15e, 1-0), idéalement servi par Coutinho, et la tête rageuse de Samuel Umtiti (51e, 2-0), qui avait besoin de ça pour faire oublier une après-midi délicate encore une fois. Ernesto Valverde peut surtout remercier Marc-André ter Stegen décisif devant Guedes et Rodrigo à plusieurs reprises. Seul le penalty de Parejo (87e, 2-1), est venu à bout du gardien néerlandais.









Nouveau record d'invincibilité





Avec ce succès, le club catalan enchaîne une 39e rencontre sans défaite, nouveau record (ancien record, Real Sociedad lors de la saison 1979-80), et se rapproche d'une saison immaculée (encore 6 journées à disputer). Côté français, les nouvelles sont moins réjouissantes. Samuel Umtiti, auteur d'une grossière erreur qui a failli provoquer l'égalisation valencienne - merci Piqué - a encore livré une prestation très inégale. Ousmane Dembélé est, lui, entré en jeu à la 79e minute de jeu mais malheureusement pour lui cela ne s'est pas vu.