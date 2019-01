Liga : Le but somptueux de Wissam Ben Yedder [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est une très belle semaine qui se conclut pour le numéro 9 du FC Séville. Après une victoire et un but en Coupe du Roi contre le FC Barcelone (2-0), l’ancien Toulousain a de nouveau trouvé le chemin des filets lors de la 21ème journée de Liga lors de l’opposition contre Levante (5-0). Il s’agit déjà de son 10ème but en championnat cette saison.





Mieux que la saison dernière en moins de matches

Pour sa troisième saison sous les couleurs des Blanquirrojos, Wissam Ben Yedder confirme qu’il est l’un des meilleurs attaquants de Liga. Auteur de 11 puis de 9 buts lors de ses deux premières années, l’attaquant de 28 ans semble parti sur de meilleures bases. En 17 rencontres de Liga jouées, il a su faire trembler les filets à 10 reprises.

Il lui a donc fallu 8 matches de moins que lors de la saison précédente pour dépasser sa performance (9 buts en 25 matches en 2017/2018), sans oublier que Ben Yedder est également l’auteur de 5 passes décisives en championnat. Contre Levante, il a une nouvelle fois démontré sa parfaite intégration au sein du collectif sévillan en combinant avec Aleix Vidal dans un premier temps, puis surtout avec Roque Mesa pour venir ouvrir le score à la 48ème minute comme vous pouvez le voir ci-dessous :













Quand Ben Yedder marque, Séville ne perd pas

Le très net succès 5-0 des Andalous vient confirmer la bonne saison du club temporairement troisième au classement. En plus de la réalisation de Ben Yedder sont venus s’ajouter des buts d’André Silva, de Franco Vazquez, de Pablo Sarabia et de Quincy Promes, les deux derniers nommés marquant chacun sur pénalty. Mais il est intéressant de noter que les deux premiers buteurs forment le duo d’attaquants le plus prolifique de Liga derrière les Catalans Lionel Messi et Luis Suarez.

Wissam Ben Yedder et André Silva ont effet marqué à eux deux 19 fois en championnat (contre 33 pour les deux Barcelonais), mais leurs statistiques auraient pu être meilleures si le Portugais n’était pas resté muet en Liga depuis la fin du mois de novembre. Les deux hommes s’étaient par ailleurs déjà illustrés contre Levante au match aller lors d’un succès impressionnant (2-6) avec un triplé du Français et une réalisation du Portugais. A noter qui plus est une anecdote particulière concernant les buts du numéro 9 sévillan. A chaque réalisation de Ben Yedder cette saison toutes compétitions confondues, son club n'a jamais perdu, obtenant 10 succès et 3 nuls.