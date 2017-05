Liga : Diego Simeone fait le point sur son avenir !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La saison des Madrilènes de l’Atletico est somme toute honorable mais avec un certain goût d’inachevé. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, les coéquipiers d’Antoine Griezmann terminent à la troisième place de la Liga. Alors que quelques noms du club sont visés par des clubs étrangers, Diego Simeone a précisé qu’il resterait au club la saison prochaine.







« Je reste à l’Atletico l’année prochaine »

Alors que tout le club fêtait la dernière sortie au Calderon, Diego Simeone a profité de l’occasion et des messages adressés au public pour annoncer qu’il ne quitterait pas Madrid cet été et qu’il sera bel et bien l’entraineur des Colchoneros la saison prochaine : « Les journalistes me demandent tout le temps si je vais rester et oui, je vais rester. Vous savez pourquoi je vais rester ? Parce que ce club a un futur et ce futur c’est chacun d’entre nous. » Avec ces mots, l’Argentin lève le doute sur la suite de sa carrière qui se déorulera donc avec les Rojiblancos la saison prochaine.









5 titres en 5 ans

Arrivé en 2011 sur le banc de l’Atletico, Diego Simeone a transformé le club. A sa tête, les Colchoneros ont rivalisé avec le Real et le Barça, remportant même la Liga en 2014, et terminant régulièrement sur le podium. Sur la scène européenne, ils ont aussi brillé avec une Ligue Europa (2012), une supercoupe de l’UEFA (2012) sans oublier deux finales de Ligue des Champions (2014 et 2016) et une coupe d’Espagne (2013) et une supercoupe d'Espagne (2013). Soit 5 trophées soulevés depuis son arrivée à Madrid.





Malgré des moyens plus limités, les madrilènes de l'Atletico sont devenus une référence en Europe, ce qu’a d’ailleurs tenu à souligner Diego Simeone : « Je remercie tous ceux qui ont foulé la pelouse du Calderon, que ce soit les footballeurs, les entraineurs ou les dirigeants, ils nous ont tous aidé à construire ce club. Pour vous les supporters, l’affection est très profonde et d’autres équipes peuvent avoir plus d’argent ou plus de trophées que nous, mais ils n’égaleront jamais l’affection que vous avez pour l’Atletico. »