Liga / FC Barcelone : Andrés Iniesta annonce son départ du Barça (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

LIGA - Après seize années en tant que joueur, Andrés Iniesta, le capitaine et milieu de terrain du FC Barcelone, a annoncé son départ du club catalan.

INIESTA ET LE BARCA, CLAP DE FIN

Andrés Iniesta va quitter le FC Barcelone. Après seize années en tant que joueur du club catalan, le capitaine et milieu de terrain a officialisé son départ à la fin de la saison. Au Barça depuis l'âge de 12 ans, formé à la Masia, le centre de formation du FCB, Iniesta n'aura connu qu'un seul club tout au long de sa carrière.

Lancé chez les professionnels lors de la saison 2002/2003 par Louis van Gaal lors d'une rencontre de Ligue des champions face au FC Bruges, le 29 octobre 2002, le joueur de la province d'Albacete aura disputé seize saisons avec le maillot blaugrana. Vainqueur de la Liga à huit reprises et de la Ligue des champions quatre fois (2006, 2009, 2011, 2015), le milieu de terrain est devenu le joueur le plus titré de l'histoire de l'institution catalane avec ses 31 titres.









"Je n'étais plus en mesure de donner le meilleur de moi-même"

Annoncé vendredi lors d'une conférence de presse extraordinaire, l'annonce tant redoutée a eu lieu devant une salle de presse remplie, en présence de sa famille et d'une partie de l'effectif du FC Barcelone, comme le veut la tradition au FCB.



En larmes, Iniesta n'a pas tourné autour du pot longtemps. "C'est ma dernière saison ici. C'est une décision réfléchie, valorisée et pensée entre ma famille et moi", a précisé l'international espagnol. "Après 22 ans au club, j'ai compris ce que signifiait être un joueur de cette équipe, qui est pour la meilleure au monde."

Honnête, le meneur de jeu de Fuentealbilla a expliqué qu'il n'était plus en mesure de donner le meilleur de lui-même pour le Barça. "En étant honnête avec moi-même et avec le club qui m'a tout donné (...) Je n'étais plus en mesure de donner le meilleur de moi-même sur tous les plans, tant au niveau physique que mental."

Annoncé sur le départ pour la Chine, le capitaine du Barça n'a pas indiqué où se fera son futur proche.













Iniesta, c'est l'infini













Andrés Iniesta : 31 titres avec le FC Barcelone