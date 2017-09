Liga - FC Barcelone : Opéré avec succès, Ousmane Dembélé sera absent quinze semaines (officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dembélé opéré avec succès de la cuisse gauche





La course contre-la-montre a débuté pour Ousmane Dembélé. Opéré avec succès de sa rupture du tendon du ficeps fémoral, mardi en Finlande, l’international français sera absent des terrains pendant quinze semaines, soit trois mois et demi. S’il n’a pas été précisé par le Barça, son retour sur les pelouses de Liga devrait se faire dans le courant du mois de janvier.





Pris en charge en Finlande par le docteur Sakari Orava, considéré comme le plus grand spécialiste du tendon et des blessures musculaires, et qui collabore depuis plus de vingt années avec le FC Barcelone (il avait opéré Pep Guardiola en 1998), Dembélé a donc débuté sa période de convalescence. C’est sa plus grosse blessure depuis ses débuts chez les professionnels à l’automne 2015 avec le Stade Rennais.













La réaction d’Ernesto Valverde





"Il va falloir s'armer de patience et beaucoup travailler en marge du groupe. Quelque fois l'évolution de la blessure est bonne et d'autre fois non. C'est un jeune joueur et il va récupérer. Cela nous est arrivé à tous. Il faudra voir sur le long terme. On va tous l'aider, autant que possible, à revenir."