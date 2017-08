Liga : le FC Barcelone prêt pour le jour de Dembélé

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone est donc parvenu à ses fins en faisant venir l’un des plus belles promesses du football international. Ousmane Dembélé est arrivé à Barcelone pour être présenté par le club dans la journée. Il arrive comme remplaçant de Neymar pour le grand bonheur des socios catalans.





« The DembeleDay »

Il n’a que 20 ans, mais l’ancien Rennais semble déjà chez lui à Barcelone. Présent ce week-end en Catalogne pour découvrir son nouveau club, Ousmane Dembelé a posé pour les photographes devant le blason blaugrana à l’entrée du siège du club. Il a aussi reçu des messages de soutien des deux Français déjà présents au FC Barcelone, Lucas Digne et Samuel Umtiti. L’ancien Lyonnais a d’ailleurs été particulièrement chaleureux sur le site du FC Barcelone : « Bienvenue mon frère, je t’attends avec impatience ici, en tout cas je suis très content de ta venue. »





Le compte Twitter des vice-champions d’Espagne a même sorti le hashtag « DembéléDay » pour la présentation de l’International tricolore ce lundi. Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone semble plus que satisfait d’avoir fait signer l’un des plus grands espoirs du football français et international.













Le choix idéal pour remplacer Neymar

Il rejoint les Blaugranas qui viennent d’enchaîner un second succès en championnat. Mais malgré ces deux victoires, l’animation offensive du Barça est loin du niveau des dernières saisons avec la « MSN. » Deulofeu n’a pas montré son meilleur visage contre le Deportivo Alaves, et il a été remplacé par Paco Alcacer, très vite passeur décisif pour Messi. L’Argentin a été le seul à représenter le danger pour son équipe lors ce match, et l’arrivée de Dembélé devait faire beaucoup de bien à Messi et à l’attaque barcelonaise.

Ses facultés de percussion, sa rapidité et ses dribbles rappellent un peu Neymar. Très fort des deux pieds, il a la possibilité de jouer sur les deux côtés de l’attaque. A Dortmund il a beaucoup fait briller ses coéquipiers comme Pierre-Emerick Aubameyang. A Barcelone, dans une équipe qui joue, il devrait très vite trouver sa place, et le plus gros problème pour les Catalans sera alors de trouver un acronyme aussi accrocheur que MSN pour le trio Dembélé, Messi et Suarez qui promet déjà beaucoup.