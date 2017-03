Liga - FC Barcelone : Quatre finalistes pour le poste d'entraîneur, Sampaoli resterait à quai

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone tient ses finalistes pour le poste d’entraîneur. Selon les informations du Mundo Deportivo, la direction du club catalan aurait dressé une dernière liste de potentiels successeurs à Luis Enrique, qui a annoncé son départ à la mi-février dernier. La décision, qui reviendra au directeur sportif, Robert Fernández, n’aurait pas encore été prise.

A lire sur Téléfoot - Robert Fernández : "Le successeur de Luis Enrique ? Le dernier mot me reviendra"



Parmi cette liste figurent : Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Juan Carlos Unzué (entraîneur adjoint du FC Barcelone), Eusebio Sacristan (Real Sociedad) et Ronald Koeman (Everton). Longtemps annoncé dans la short-list des dirigeants catalans, Jorge Sampaoli, le technicien du FC Séville, n’aurait finalement pas franchi le cut. Le technicien argentin avait les faveurs des socios et des supporters du FC Barcelone.

La côte de Valverde reste intacte en Catalogne

Selon le quotidien catalan les deux meilleurs placés aux yeux du board du Barça restent Juan Carlos Unzué, l’actuel adjoint de Luis Enrique et Ernesto Valverde. Le premier cité, très actif pour donner les consignes sur le bord du terrain depuis le début de la saison serait indirectement mis à l’épreuve jusqu’à la fin de la saison, avec une attention toute particulière sur le mois d’avril qui verra le Barça disputer une place pour les demi-finales de la Ligue des champions face à la Juventus et aller à la chasse au Real Madrid en Liga. Les deux ogres s’affronteront d’ailleurs lors du Clasico le 23 avril prochain au Bernabeu.

De son côté, Ernesto Valverde continuerait à avoir une certaine côte auprès de la haute direction du Barça. Sa capacité à avoir des résultats avec une équipe de l’Athletic Bilbao difficile à remanier, à cause de sa philosophie basque, son sens du jeu et son expérience en Liga, où il a réussi à imposer sa méthode à l'Espanyol et Valence, en ferait un candidat naturel pour le poste. Egalement ancien joueur du Barça (1988-1990) sous les ordres de Johan Cruyff, Valverde, en fin de contrat avec Bilbao à la fin de la saison et donc gratuit, remplirait tous les critères requis.













Bonus Téléfoot - Marc Ingla évoque ses meilleurs souvenirs au Barça