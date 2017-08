Liga : Le FC Barcelone s’impose grâce à Lionel Messi (0-2) [VIDEO]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En déplacement sur la pelouse d’Alaves, FC Barcelone a logiquement pris les 3 points et comme d’habitude, Lionel Messi a offert le succès aux catalans. A cette occasion, il s’est offert un joli record.

L’après Neymar inquiète toujours du côté Catalan, mais pour le moment en Liga, le FC Barcelone ne fléchit pas. En déplacement à Alaves, les coéquipiers d’Iniesta ont obtenu les trois points, avec un record et deux premières.





Messi dépasse la barre des 350 buts avec les Blaugranas

La première période ressemblait pourtant à un piège pour les Catalans. Dominateurs, atteignant parfois près de 80% de possession par périodes, la défense du Barça a montré quelques failles en défense. Comme à la demi-heure de jeu où Sobrino se présente en face à face avec Ter Stegen après avoir pris de vitesse Piqué, mais le portier allemand repoussait du pied (31ème). Quelques minutes plus tard, l’arbitre sifflait un accrochage sur Pique dans la surface pour donner un pénalty à Lionel Messi. Mais la frappe de l’argentin était repoussée par Pacheco (38ème).

Mais le quintuple Ballon d’Or se rattrapait en début de deuxième mi-temps bien servi par Jordi Alba (2-0, 55ème) ! Avec ce but il marque sa 350ème réalisation sous le maillot du FC Barcelone ! Il devient ainsi le deuxième joueur de l’histoire à atteindre ce nombre de buts sous un même maillot de club après l'Allemand Gerd Muller (365), si l'on ne prend en compte que les grands championnats !













Premières d’Enzo Zidane et de Paulinho

Le score a pris plus d’ampleur au cours d’une seconde période toujours autant dominée par le FC Barcelone. Privée de Luis Suarez, l’attaque des vice-champions d’Espagne s’est reposée essentiellement sur Messi. L’Argentin, entouré par Deulofeu et Roberto a réalisé un match plein. Il a d’ailleurs été récompensé de son activité par un doublé. Paco Alcacer, tout juste rentré en jeu, profitait d’un mauvais dégagement de la défense d’Alaves pour servir Messi qui reprenait de volée pour sceller l’issue de la rencontre (2-0, 66ème). En attendant l’arrivée de Dembélé, le Barça ne perd pas de points et engrange donc son deuxième succès de la saison en deux rencontres de championnat.





Ce match a aussi vu deux joueurs apparaître pour la première fois sous leurs nouvelles couleurs. Côté Calatan, Paulinho a pu jouer son premier match en remplacement d’Iniesta en fin de rencontre. Enzo Zidane a lui disputé une dizaine de minutes avec Alaves et a montré quelques gestes techniques de très grande classe dont un contrôle qui rappelait étrangement le talent de son père il y a quelques années comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.