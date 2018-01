Liga : le FC Barcelone s'impose tranquillement face à Levante

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Tenu en échec par le Celta Vigo lors du match aller de Coupe du Roi, le Barça s'est repris en Liga en disposant très tranquillement de Levante. Il reprend ses 9 points d'avance.





Dembélé titulaire

Ousmane Dembélé est bel et bien de retour. Face à Levante, le Français a même signé sa première titularisation depuis sa terrible blessure. Encore en manque de rythme, il n'a pas pesé sur la rencontre jusqu'à son remplacement. Il faut dire que le Barça n'a pas eu vraiment besoin de lui pour l'emporter. Sans forcer leur talent, les Blaugrana ont fait la différence dès la première période, toujours emmenés par un grand Lionel Messi. L'Argentin a ouvert le score (12e) et il a été rejoint au tableau d'affichage par Suarez (38e).



Paulinho plie l'affaire

En seconde période, les Catalans se sont longtemps contentés de préserver le score. Avec beaucoup de maîtrise et sans vouloir prendre trop de risque face à une bien pauvre équipe de Levante. La force d'un futur champion. Sur une ultime accélération, Lionel Messi a quand même tenu à noircir un peu plus sa feuille de statistiques en y ajoutant une passe décisive pour Paulinho (90e+3). Et dire que Philippe Coutinho, acheté à Liverpool pour 160 millions d'euros, va jouer dans cette formation…





Le Barça toujours invaincu

Le FC Barcelone continue sa moisson en Liga en signant un 15e succès cette saison, un quatrième de rang. Surtout, le club Blaugrana n'a toujours pas perdu cette saison en championnat et fait plus que jamais office de solide leader au classement en comptant toujours neuf points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le Barça va bien, merci pour lui.