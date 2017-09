Liga : le FC Barcelone s'en sort de justesse face à Getafe

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone a dû s'en remettre à un but tardif de Paulinho, son premier sous les couleurs Blaugrana, pour l'emporter face à Getafe (2-1).





Une première mi-temps poussive

Avec Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Luis Suarez au coup d'envoi, le FC Barcelone se présentait avec son prometteur trident offensif pour le déplacement à Getafe. Comme toujours avec les Blaugrana, on a souvent assisté à de longues phases de possession, marquées, en première période, par quelques approximations empêchant de réellement porter le danger dans la surface adverse. A l'inverse, Getafe a été plus entreprenant lors de ses rares mouvements offensifs. Cet opportunisme leur a permis d'ouvrir le score grâce à une sublime reprise de Shibasaki (39e). Auparavant, les velléités du Barça avaient été freinées par la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé avant la 30e minute.



Denis Suarez sonne la charge

Il y avait eu une première alerte juste avant la pause, quand Guaita a claqué la parade qu'il fallait face à un coup franc enroulé de Lionel Messi (45e+2). Au retour des vestiaires, les Barcelonais ont poussé pour renverser la vapeur et c'est logiquement que l'égalisation s'est concrétisée par l'intermédiaire de Denis Suarez, servi en retrait par Sergio Roberto après un cafouillage aux abords de la surface (62e). Acculé dans son camp mais toujours un peu menaçant, Getafe a longtemps su résister aux assauts Blaugrana pour préserver ce score d'un but partout sur une pelouse qui ralentissait le jeu. Mais Lionel Messi a encore frappé pour offrir un caviar à Paulinho, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs (84e).





Le FC Barcelone continue son parcours sans-faute

Cela fait donc quatre victoires en autant de matches pour le FC Barcelone sans Neymar. Avec douze points au compteur, le club catalan prend la tête du classement en mettant un coup de pression au Real Madrid, qui reste sur deux nuls de suite en Liga. Après son succès écrasant face à la Juventus Turin en Ligue des Champions, le Barça conclut parfaitement sa semaine.