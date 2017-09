Liga - FC Barcelone / Valverde évoque la blessure de Dembélé : "On va tous l'aider à revenir"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Valverde : "C’est le genre de blessure qui peut arriver à un joueur très véloce"

Ernesto Valverde réagit à la blessure d'Ousmane Dembélé. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, lundi, le technicien du FC Barcelone a évoqué un manque d'expérience de sa jeune recrue concernant les blessures musculaires. Dans l'ensemble, l'ancien entraîneur du Valence CF et de l'Athletic Bilbao s'est voulu philosophe.

"Il ne faut pas faire attention au fait qu’il se soit touché la jambe à l’échauffement. Quand quelqu’un s’étire il se touche toujours la jambe", a déclaré Valverde. "Il n’avait jamais eu un tel problème et il n’avait pas l’expérience pour détecter les signes avant-coureurs d'une telle blessure. C’est le genre de blessure qui peut arriver à un joueur très véloce qui exécute une talonnade. Cela m’est arrivé. Peut-être qu’un joueur plus expérimenté n’aurait pas tenté ce geste."





Questionné sur une éventuel manque de préparation physique, l'Espagnol a plus mis en avant le fait qu'une talonnade était un geste potentiellement dangereux pour les muscles. La rupture du tendon du biceps fémoral dont a été victime l'international français, et qui va le mettre sur le flanc pendant trois à quatre mois, est souvent liée à un geste violent. "Je ne sais pas si c’est à cause de son manque de préparation en pré-saison. Ce qui est sûr c’est que s’il n’avait pas la talonnade, il ne se serait pas blessé", a indiqué le coach du club catalan. "On ne va pas y revenir tout le temps et se lamenter. Il faut juste se dire que ça fait un jour de moins avant son retour."













Dembélé va passer entre les mains du "Docteur House" du tendon

Parti à Helsinki lundi matin où il sera opéré mardi par le docteur Sakari Orava, le spécialiste du tendon et des blessures musculaires qui collabore depuis plus de vingt années avec le FC Barcelone (il avait opéré Pep Guardiola d'une blessure similaire en 1998) et d'autres clubs espagnols comme l'Atlético de Madrid, Dembélé a déjà commencé sa course contre-la-montre pour revenir sur les terrains et à son meilleur niveau.

L'attente ce sera probablement le plus difficile pour l'ancien du Stade Rennais et du Borussia Dortmund selon Ernesto Valverde. "Il va falloir s'armer de patience et beaucoup travailler en marge du groupe. Quelque fois l'évolution de la blessure est bonne et d'autre fois non. C'est un jeune joueur et il va récupérer. Cela nous est arrivé à tous. Il faudra voir sur le long terme. On va tous l'aider, autant que possible, à revenir."

















