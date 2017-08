Liga : Quand Geoffrey Kondogbia se moque de Cristiano Ronaldo

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La deuxième journée de Liga s’est conclue par un nul entre le Real et le FC Valence. Buteur, Kondogbia a non seulement inscrit le second but de son équipe, mais il s’est permis de se moquer de CR7.

Le Real a perdu deux points sur sa pelouse (2-2), et sans un grand Asensio, le Real aurait même pu s’incliner. Côté Valencien, c’est au milieu de terrain que le Real a rencontré le plus de difficultés. Geoffrey Kondogbia notamment, tout juste transféré de l’Inter, a réalisé une très belle rencontre ponctuée par un but. Mais il ne s’est pas arrêté là…





« Je ne savais pas que Lionel Messi jouait au Real Madrid »

L’ancien Monégasque a été l’un des hommes clés du FC Valence ce dimanche soir. Au-delà de sa réalisation, il n’est pas étranger au nul ramené par son équipe, étant donné son activité au milieu de terrain. Malgré tout, il faut aussi reconnaître que le Real souffrait de l’absence de plusieurs cadres comme Sergio Ramos, qui était suspendu, et Varane qui ressentait une blessure à l’adducteur droit. Isco est lui sorti à la pause suite à un problème gastrique.

Et surtout il manquait Ronaldo qui purgeait son deuxième de ses quatre matchs de suspension en Liga. Après le match, un journaliste a d’ailleurs interrogé Kondogbia sur l’absence côté madrilène du « meilleur joueur du monde. » Et l’ancien Sévillan a répondu avec plein d'ironie « Je ne savais pas que Lionel Messi jouait au Real. » Avant de conclure, « Content d’avoir fait un bon match. »













Peut-il revenir en Bleu ?

Sa décontraction en fin de rencontre s’explique peut-être par des sensations qu’il a retrouvé en 90 minutes avec Valence, alors qu’à l’Inter les choses n’évoluaient pas le bon sens. Titulaire dans l’entre-jeu, il a sans doute eu affaire à ce qui se fait de mieux au milieu de terrain avec Modric, Kroos et Isco dans sa zone. Pourtant, il a impressionné, imposant son physique et étant très utile à la récupération et à la distribution du jeu.

Kondogbia n’a pas hésité non plus à se porter vers l’avant, comme en témoigne son but dans le dernier quart d’heure. Alors assiste t-on au retour du Kondogbia qui avait porté l’AS Monaco il y a deux saisons ? Il faudra confirmer lors des prochaines journées en Liga, et qui sait, s’il affiche un niveau similaire, peut-être pourrait-il de nouveau frapper aux portes de l’équipe de France. En attendant, il faut peut-être s’attendre à d’autres vannes de la part du milieu de terrain.





Archive Téléfoot ! : Les débuts de carrière de Geoffrey Kondogbia quand le joueur confiait son amour pour le Real Madrid :