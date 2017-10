Liga : Gonçalo Guedes explose avec Valence

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La cellule recrutement du PSG avait eu le nez creux en janvier dernier en recrutant l’attaquant du Benfica Guedes. Mais le Portugais polyvalent n’a pas beaucoup joué sous les couleurs parisiennes, barré par Draxler et Di Maria. A la recherche de temps de jeu, il a rejoint la Liga et Valence. Invaincu depuis le début de saison, le club doit beaucoup à l’ancien parisien.





Guedes, la révélation de ce début de saison

Au lendemain de la 8ème journée de Liga, Gonçalo Guedes et Valence sont la surprise de ce début de saison. Le club est deuxième derrière le FC Barcelone, à quatre points, alors que l’équipe s’est déjà rendue à Bernabeu pour affronter le Real Madrid (2-2) et a reçu l’Atletico Madrid (0-0). Encore invaincu cette saison, le FC Valence le doit beaucoup à Guedes. Le Portugais a délivré 4 passes décisives et a ouvert son compteur but ce week-end contre le Betis lors du succès des Valenciens 3-6.

Son but est d’ailleurs une merveille. Suite à un petit cafouillage aux abords de la surface de réparation, Guedes contrôle, effectue un crochet extérieur et envoie une frappe qui va nettoyer la lucarne du gardien du Betis. A travers cette action, c’est tout son jeu qui y est exposé : spontanéité, technique, précision et talent. Capable de jouer à tous les postes offensifs, Gonçalo Guedes évolue surtout sur le flanc gauche où Rodrigo et Zaza se régalent avec ses caviars et ses accélérations.













Quel avenir pour lui ?

S’il s’épanouit très bien en Liga, il faut rappeler que le Portugais appartient toujours au Paris Saint-Germain. Avec son début de saison tonitruant, il apparaît logique que le club de la capitale réfléchisse à l’avenir de l’attaquant. Mais le problème de Paris est de lui trouver une place et du temps de jeu. Car à l’heure actuelle, l’attaque de Paris affiche complet : Draxler, Di Maria et Pastore sans oublier Ben Arfa doivent se contenter des miettes derrière Neymar Mbappé et Cavani.

L’une des solutions les plus logiques seraient de le laisser en prêt à Valence où son adaptation se déroule admirablement. Le club serait probablement d’accord pour cela, puisqu’en plus de Kondogbia, la présence de Guedes permet à l’équipe de jouer les premiers rôles en ce début de saison. S’il continue comme ça, nul doute qu’il pourrait également intéresser d’autres clubs, voire convaincre le PSG de lui faire une place au sein de son incroyable effectif et de lui donner du temps de jeu. Les mois prochains en diront plus sur l'avenir du jeune prodige.









Archive / retour sur le Mercato de Paris lors de cet été :