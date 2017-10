Liga : Griezmann affronte le Barça, avant de le rejoindre ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi soir, dans le choc de la 8e journée de Liga. Pour Antoine Griezmann, annoncé du côté des Catalans la saison prochaine, le choc revêtira peut-être une saveur particulière.





Choc de Liga

Ce n'est pas un Clasico à proprement parler mais, souvent, un face-à-face entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone en prend l'allure. Quoi qu'il en soit, samedi soir, le Wanda Metropolitano accueille des Blaugrana qui réalisent un début de saison parfait sous l'impulsion d'un Lionel Messi en mode Ballon d'Or et faisant oublier le départ houleux de Neymar cet été. Privés de recrutement jusqu'en janvier, les Colchoneros vivent des semaines plus contrastées, ce qui ne les empêche pas d'être à six points du Barça. Une victoire les en rapprocherait un peu plus.



Griezmann est redevenu Griezmann

Si le FC Barcelone peut compter sur Lionel Messi, l'Atlético Madrid remercie Antoine Griezmann, son leader qui a déjà fait du Wanda Metropolitano, inauguré il y a quelques semaines, son jardin. Buteur à la maison, le Français s'est retrouvé après un été durant lequel il a laissé plané le doute sur son avenir et il permet à son équipe de parfaire ses ambitions. Avant de lui dire au-revoir dans quelques mois ? C'est une tendance qui se confirme.





Et si Griezmann allait au Barça ?

Antoine Griezmann ne sera vraisemblablement plus un joueur de l'Atlético Madrid lors de l'exercice 2018/2019, sauf immense surprise. Selon les informations d'El Mundo Deportivo, qui cite des sources proches de la direction sportive du Barça, le Français pourrait même signer au sein du club catalan. Il serait en tout cas la cible prioritaire des Blaugrana, qui s'imagineraient déjà avec un quatuor de feu composé de Messi-Dembélé-Griezmann-Suarez. On rappellera que Griezmann ne coûtera que 100 millions d'euros en raison d'une clause libératoire négociée à la baisse. Une broutille sur un marché des transferts dont les prix ne cessent de s'envoler.