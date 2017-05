Liga : Jesé veut marquer contre le Barça pour offrir le titre au Real Madrid

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont pas encore terminé leur chassé-croisé en Liga. Les deux géants peuvent toujours conquérir la Liga et aucune des deux équipes n’a le droit à un faux pas. Pour l’avant-dernière journée, les Blaugrana se rendront sur la pelouse de Las Palmas. Ils y croiseront Jesé, un ancien madrilène visiblement déterminé à aider son équipe de cœur.





Pas de rancune

Transféré cet été au PSG puis prêté à Las Palmas, Jesé ne nourrit aucune rancœur envers la maison Merengue. Pour preuve, il se dit prêt à aider, à distance, le Real à remporter un nouveau titre de champion d’Espagne en marquant contre le FC Barcelone, qu’il affronte dimanche soir pour le compte de la 37e journée de Liga. L’attaquant espagnol sait qu’une défaite des Catalans pourrait être décisive puisqu’elle offrirait un joker aux Madrilènes. Sauf qu'il n'a marqué qu'à trois reprises en quatorze apparitions sur les pelouses espagnoles... Pire, son dernier but remonte au 9 avril.





« Je ne vais pas mentir »

Tel que rapporté par Marca, Jesé a donc confié, « Je ne vais pas mentir, j’adorerais marquer contre Barcelone pour offrir la Liga au Real Madrid. La MSN est composée d’excellents joueurs, mais je préfère les autres. » D’une certaine manière, Jesé s’attribuerait une part de la couronne s’il parvient à faire tomber l’ogre Blaugrana. Une manière pour lui de boucler la boucle alors qu’il n’avait pas nécessairement envie de quitter le Real. Il ajoute, « Le Real Madrid et le FC Barcelone sont des équipes excellentes avec des joueurs qui attendent leur chance sur le banc. » Par cette phrase, il fait référence aux remplaçants qui sont capables de renverser des situations. Comme il le fut lors de son passage à Madrid.



Le Real toujours favori

Dans cette course pleine de suspense, le Real Madrid fait pour le moment figure de favori. S’il est actuellement deuxième du classement avec le même nombre de points que le Barça mais une différence de buts particulière défavorable, il est toujours maître de son destin à la faveur d’un match en plus à jouer (face au Celta Vigo). Pour glaner la Liga, les hommes de Zidane pourront se contenter de deux victoires et d’un match nul sans besoin de calculer par rapport aux résultats du FC Barcelone. L’équipe emmenée par Lionel Messi, elle, devra absolument tout gagner. Sans se poser de questions.