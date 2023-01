Liga : l’Atlético Madrid se reprend, le Barça à six points du Real avant le Clasico Maxime CLAUDEL | Écrit pour

Le 27/11/16 à 23:28 , mis à jour le 28 novembre 2016 à 09:28 | Par| Écrit pour TF1 Le 27/11/16 à 23:28 , mis à jour le 28 novembre 2016 à 09:28 | Voir le site de Téléfoot

A six jours du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les Catalans n'ont pas su faire mieux que le nul sur la pelouse de la Real Sociedad. Les voilà à six points des Merengue...