Liga : L'équipe type de la saison 2013-2014, avec Cristiano Ronaldo, sans Lionel Messi

La Ligue de Football Professionnel espagnole a dévoilé l'équipe type de la saison 2013-2014. Sans surprise, c'est l'Atlético Madrid qui est le plus représenté.

Comme à chaque fin de saison, la LFP espagnole présente son onze type. Et une fois n'est pas coutume, cette année, aucun joueur du FC Barcelone n'y figure, au contraire de l'Atlético Madrid qui rafle la mise avec sept représentants.





L'Atlético Madrid en force

Auteur d'une excellente saison, avec un titre de champion d'Espagne et une finale de Ligue des Champions (si ce n'est mieux), l'Atlético Madrid présente sept joueurs dans le onze type de la Liga. On y retrouve également un joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du championnat avec 31 pralines, et le milieu de terrain de Séville, Ivan Rakitic. Deux joueurs de l'Atlhetic Bilbao composent cette équipe, Ander Iturraspe, et le Français Aymeric Laporte, qui a brillé en défense centrale.



Messi dans les remplaçants

La LFP espagnole a également inclus six remplaçants à son équipe type. On y retrouve deux joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi et Alexis Sanchez. Luka Modric et Pepe représentent le Real Madrid, accompagnés sur le banc par Rafinha, ancien joueur du Celta Vigo qui a annoncé son retour au Barça, et Keylor Navas de Levante.