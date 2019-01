Liga : Luka Modric, un buteur si discret [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid a renoué avec le succès après sa défaite sans conséquence contre Leganes en Coupe du roi. Déjà buteur lors de la précédente journée, Luka Modric a inscrit son deuxième but de la saison.

Lors du match au sommet entre le Real Madrid et le FC Séville, les champions d’Europe en titre ont tardé à concrétiser leur large domination sur la pelouse (2-0). Emmenés par un excellent Luka Modric, les hommes de Solari remontent à la troisième place au classement.





Quand Modric se transforme en buteur

Le Ballon d’Or 2018 possède de nombreuses qualités mais il n’est pas un finisseur qui va impressionner par ses nombreuses réalisations saison après saison. Buteur contre le Betis lors de la 19ème journée, Modric a de nouveau marqué contre le FC Séville ce samedi. Opta indique d’ailleurs que cela faisait 284 matches que le Croate n’avait pas marqué lors de deux journées de championnat consécutives !

Ses statistiques vont d'ailleurs dans ce sens : lors de la saison précédente, le vice-champion du monde n’avait trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en Liga, tout comme en 2016/2017. En fait son année la plus prolifique au Real Madrid a été la première en 2012/2013 où il a marqué à trois reprises. Cette saison pourrait peut-être un record puisqu’il en est à deux buts déjà…









Le milieu de terrain du Real a parlé

Sans Gareth Bale et Marco Asensio blessés, le Real Madrid a dû s’en remettre à son milieu de terrain pour convertir sa domination contre le FC Séville. Si Luka Modric a scellé le score en toute fin de match, c’est le Brésilien Casemiro qui a inscrit le premier but de la rencontre d’une frappe majestueuse en pleine lucarne.

Le milieu défensif s’était déjà prêté à cet exercice au cours de la rencontre mais sans réussite, mais sur cette tentative, l’international brésilien a démontré toute son efficacité dans les frappes lointaines. Il s’agit de son premier but en Liga cette saison, lui qui avait déjà marqué en Ligue des Champions contre Plzen.