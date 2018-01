Liga : malgré un doublé de Bale, le Real concède le nul face au Celta Vigo

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus pour le Real Madrid en Liga. Les Merengue ont encore perdu des points, cette fois face au Celta Vigo.

Le Real Madrid ne va pas beaucoup mieux en Liga. Après sa victoire poussive en Coupe du Roi, le Champion en titre a concédé le match nul face au Celta Vigo, décidément bien accrocheur cette semaine.





Un doublé pour Gareth Bale

Zinédine Zidane avait récemment annoncé que Gareth Bale était de retour en très grande forme. Le Gallois l'a prouvé sur la pelouse du Celta Vigo. Mais il était bien seul. Trop seul du moins pour sauver le Real Madrid d'un énième faux-pas en Liga, quelques semaines après avoir été corrigé par le FC Barcelone lors du Clasico tenu à Bernabeu. L'ancien joueur des Spurs de Tottenham s'est donc fendu d'un doublé rapide en première période (36e, 38e) pour répondre à l'ouverture du score signée Wass (33e). Mais cela n'aura pas suffi pour empocher les trois points.



Un Cristiano bien transparent

Déjà dans une belle galère en championnat, le Real Madrid s'est rendu coupable de ne pas avoir su terminer le travail face à un Celta Vigo désireux de ne rien lâcher et qui avait déjà accroché le FC Barcelone plus tôt cette semaine (en Coupe du Roi). Fragiles, les Merengue ont donc cédé une deuxième fois face à Gomez (82e) alors qu'ils croyaient tenir la victoire en poche. Comme trop souvent cette saison en Liga, ils n'ont pas pu compter sur Cristiano Ronaldo, très transparent et encore muet.





A cinq points du podium

On ne parlera plus de titre du côté du Real Madrid, largué à 16 points du FC Barcelone (avec un match en moins). Les Merengue ne conserveront pas leur couronne durement acquise l'année dernière. Mais ils feraient bien de remettre un coup sur l'accélérateur pour se garantir, à minima, une place sur le podium. Car Valence, troisième, possède 5 longueurs d'avance. A un peu plus d'un mois du choc face au PSG en Ligue des Champions, les bonnes résolutions feraient mieux de ne pas trop tarder…