Liga : Messi, Suarez, un duo proche d’un record historique

Après le départ de Neymar, et la défaite en supercoupe d’Espagne en août, certains s’inquiétaient pour le FC Barcelone. Mais Messi et Suarez maintiennent l’équipe à un très haut niveau…

Accrochés par Alaves lors de la dernière journée de championnat (2-1), le FC Barcelone a pu se remettre une nouvelle fois à ses attaquants uruguayen et argentin pour remporter la rencontre. Luis Suarez a égalisé avant que Lionel Messi n’inscrive le but vainqueur dans les dernières minutes de la rencontre. Une habitude qui dure depuis de longues journées et qui permet aux deux Blaugrana de viser un record vieux de près 90 ans…





Au moins un but chacun lors des 5 derniers matches de Liga

C’est un exploit peu commun pour l’attaque du FC Barcelone. Chacun de ses deux attaquants a en effet trouvé le chemin des filets lors des cinq dernières journées de Championnat. Contre Alaves donc, mais aussi contre le Betis (0-5, doublé de Messi et doublé de Suarez) mais aussi en déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad (2-4, doublé de Suarez et but de Messi) face à Levante (3-0, un but chacun) et lors du Clasico (0-3, à nouveau un but chacun).

Buteurs donc lors des 5 dernières journées de championnat Luis Suarez et Lionel Messi égalent un record vieux de la saison 1930-1931 avec Guillermo Gorostiza et Jose Iraragorri qui avaient réussi une telle performance avec l’Atletic Bilbao. Il a donc fallu 87 ans pour qu’un autre duo d’attaquants témoignent d’une même efficacité, c’est dire le talent des deux Barcelonais.









Messi Suarez font mieux que... Messi et Neymar

Avec 13 buts marqués en l’espace de 5 matches, l’Argentin et l’Uruguayen écrivent aussi une autre petite page d’histoire du FC Barcelone. Il s’agit d’un record de buts marqués pour une paire d’attaquants catalans en 5 matches de championnat. Avant eux, la meilleure performance était de 11 réalisations et était détenue par... Lionel Messi et Neymar en 2014-2015.

Encore invaincus en championnat la meilleure attaque de Liga est partie pour réaliser une jolie performance puisqu’avec 59 buts en 22 journées, la barre symbolique des 100 réalisations est tout à fait atteignable. La seule inconnue est de savoir à ce ryhtme, lequel des deux joueurs finira pichichi, Messi devançant pour le moment Suarez avec 20 buts contre 16.