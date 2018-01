Liga : Le nouveau plan de Zidane contre le PSG

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Certains diront que c’est une finale avant l’heure. Le huitième de finale entre le Real Madrid et le PSG est plein de promesses, et à une quinzaine de jours du choc, les deux équipes préparent déjà la rencontre. A l’instar de Zinédine Zidane, qui aurait augmenté la charge de travail physique.





Le Real va muscler son jeu…

Distancés en Liga et éliminés de la Coupe du Roi, le Real va jouer sa saison en Ligue des Champions. Double tenants du titre, les Merengue n’ont pas le droit à l’erreur contre le PSG. Par conséquent Zidane ne néglige aucun détail en vue de cette double confrontation.

Selon le journal AS, l’entraîneur français aurait augmenté le travail physique ces derniers jours, qui se traduit par une nouvelle mini pré-saison en vue de ce huitième de finale. Sachant qu’entre le match aller prévu le 14 février, et le retard programmé le 6 mars, le Real jouera un total de 7 matches en 21 jours, la fraicheur physique sera donc probablement un élément déterminant pour ces deux rencontres…











Le Real, l’équipe qui a le plus joué cette saison

La Coupe du monde des clubs programmée au mois de décembre a alourdi considérablement le programme des Madrilènes cette saison, tout comme l'année dernière. Sachant que les Champions d’Europe ont commencé avec la Supercoupe d’Europe et la Supercoupe d’Espagne, il n’y a rien d’étonnant à ce que la formation de Zidane soit l’équipe qui a le plus joué de rencontres dans les grands championnats.

Avec 38 matches disputés, elle est avec Chelsea la formation qui a le plus de rencontres au compteur, juste devant Manchester City (37) et Manchester United (36), soit des formations anglaises avec deux coupes nationales au programme et aucune pause hivernale ! Le choix de Zidane de se concentrer sur l’état physique de ses joueurs est somme toute logique. L'avantage du Real néanmoins réside dans les deux semaines à venir, puisque l'équipe de Zidane n'aura que deux rencontres avant le match aller contre quatre pour le PSG...