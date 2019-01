Liga : Le premier but de Lucas Hernandez avec l’Atlético ! [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Titularisé sur le flanc gauche de la défense, Lucas Hernandez a profité du déplacement de l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Huesca pour inscrire son premier but avec les Colchoneros !

C’est une date que le champion du monde de 22 ans n’oubliera pas. Ce samedi 19 janvier, Lucas Hernandez a marqué son tout premier but en Liga lors de la victoire de l’Atlético de Madrid 0-3 sur la pelouse de Huesca.





Premier but en tant que professionnel

Pour sa 107ème apparition avec les Rojiblancos (63 matches de championnat), Lucas Hernandez a finalement ouvert son compteur but en club. Le défenseur tricolore s’est retrouvé à la conclusion d’une belle action collective de l’Atlético et l’arrière gauche a réceptionné au second poteau un centre de Koke pour ouvrir le score… du pied droit !

Ce but à la demi-heure de jeu a été une délivrance pour l’Atlético de Madrid qui avait alors la possession du ballon mais souffrait face aux contre-attaques de la lanterne rouge du classement. Découvrez le but de Lucas Hernandez dans la vidéo ci-dessous :













Lucas Hernandez est toujours invaincu en Liga cette saison

Cette saison, Lucas Hernandez a été gêné par des blessures à répétitions essentiellement à l’automne qui l’ont empêché d’être aligné régulièrement dans le onze de départ de Diego Simeone. L’international tricolore a par ailleurs disputé son premier match en 2019, lui qui n'était plus réapparu sur un terrain de foot depuis sa sortie sur blessure le 8 décembre dernier contre Alaves.

A noter que le champion du monde est encore invaincu en Liga cette saison, les Colchoneros n’ayant été battus qu’à une seule reprise en championnat par le Celta Vigo (2-0), rencontre à laquelle Lucas Hernandez n'avait pas pris part puisqu'il n’était pas rentré en jeu à cette occasion.