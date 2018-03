Liga : le Real bat Las Palmas et attend la Juve

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid a facilement disposé de Las Palmas en préparation pour son quart de finale aller face à la Juventus Turin. Bale s'est signalé par un doublé.





Le Real fait le plein de confiance

Le Real Madrid n'a plus qu'à la Ligue des Champions en tête. Mais cela n'empêche pas les hommes de Zinédine Zidane de faire le plein de confiance en Liga, où le podium doit être validé. Sur la pelouse de Las Palmas, les Merengue n'ont pas eu à forcer leur talent malgré l'absence de Cristiano Ronaldo. Ils en ont profité pour fêter la 400e de Benzema sous le maillot madrilène pour signer une nouvelle victoire.



Une mi-temps a suffi

Le fait est que le Real avait déjà fait une sacrée différence avant la pause, grâce à un premier but de Gareth Bale (26e) et un penalty transformé par Benzema (39e), nommé capitaine par Zidane. Las Palmas apparaissait comme l'adversaire idéal pour réviser ses leçons et, au retour des vestiaires, le Gallois a donné un peu plus d'ampleur au score en inscrivant un doublé sur un autre penalty (51e). Victoire trois à zéro nette et sans bavure à l'arrivée. Seul hic ? La sortie sur blessure de Nacho...





De la confiance

Le Real Madrid peut donc attendre la Juventus Turin, son prochain adversaire en Ligue des Champions. Le club espagnol a fait le plein de confiance en prévision de cette affiche qui était celle de la dernière finale de la compétition. En prime, ce succès, le quatrième de rang en Liga, permet de revenir provisoirement à un petit point de l'Atlético Madrid, dauphin du FC Barcelone.