Liga : le Real fait tourner mais gagne quand même

Par Maxime CLAUDEL

Zinédine Zidane avait logiquement pris la décision de faire tourner à quelques jours du choc face au Bayern Munich à Santiago Bernabeu. Ce qui n'a pas empêché son Real Madrid de s'imposer, certes difficilement, face à Leganés.





Real bis

Le Real aligné face au Leganés n'avait rien à voir avec celui qui a battu le Bayern Munich dans la semaine, à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Logique, Zinédine Zidane ne tenait pas à prendre de risques pour le retour, qui s'annonce bouillant face à des Bavarois revanchards. Mais les Merengue ont quand même trouvé le moyen de s'imposer pour revenir provisoirement à une petite longueur de l'Atlético Madrid, dauphin du FC Barcelone au classement.



Le Real s'en est remis au talent

Forcément, avec beaucoup de changements dans le onze, les Madrilènes n'ont pas eu leur rendement et leur solidité habituels. Ils s'en sont donc remis au talent des individualités, à commencer par celui de Gareth Bale. Le Gallois a inscrit un but acrobatique pour mettre ses coéquipiers sur de bons rails (8e). Il a été imité juste avant la pause par Borja Mayoral (45e). La deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée pour les Merengue, qui ont eu peur après la réduction du score de Brasanac. A l'arrivée, l'avantage acquis lors du premier acte aura suffi.





Le Real assure l'essentiel

Le Real Madrid avait clairement l'esprit ailleurs, ce que l'on peut aisément comprendre. Cette victoire lui permet d'engranger un peu de confiance et de ne pas enrailler la machine. Face au Bayern, c'est un tout autre match qui attend les hommes de Zinédine Zidane. Mais, cette fois, ce ne sera pas un Real bis.