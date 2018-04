Liga : le Real et l'Atlético s'affrontent pour l'honneur… et la deuxième place

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La planète football a rendez-vous avec le derby madrilène ce dimanche. Même si l'Atlético et le Real ont abandonné tout espoir de remporter le titre.

Le titre étant promis au FC Barcelone, l'Atlético Madrid et le Real Madrid n'auront pas grand-chose à jouer à l'occasion du derby madrilène programmé ce dimanche à Santiago Bernabeu. Mais le choc ne manquera pas d'intérêt.





La deuxième place en enjeu

L'Atlético Madrid et le Real Madrid, respectivement engagés en Ligue Europa et en Ligue des Champions et bien partis pour rejoindre le dernier carré dans les compétitions européennes, ne seront pas champions d'Espagne cette saison. Mais il y a quand même un honneur à préserver puisque l'on dit toujours qu'un derby ne se joue pas, mais se gagne. Il y aura quand même l'enjeu de la deuxième place, même si les Colchoneros tiennent la corde avec quatre points d'avance sur les Merengue. Même en perdant à Bernabeu, ils pourraient donc finir dauphin du Barça en gagnant tous les autres matches.



La 200e de Griezmann

Pour Antoine Griezmann, ce derby madrilène revêtira un parfum particuliers puisque ce sera son 200e match sous le maillot de l'Atlético Madrid, club qu'il pourrait quitter à l'issue de la saison. En tout cas, le Français est en ce moment dans une forme olympique : il a inscrit 12 buts lors de ses 10 derniers matches de Liga. Il rivalise presque avec Cristiano Ronaldo, bien que le Portugais évolue dans une sphère encore supérieure avec 18 buts en 9 matches. Leur duel à distance sera l'un des ingrédients à suivre de l'affiche.





Les deux équipes vont bien

11 victoires en 12 matches pour le Real Madrid, toutes compétitions confondues, sans oublier la victoire écrasante sur la pelouse de la Juventus Turin en Ligue des Champions. 13 victoires en 15 matches, toutes compétitions confondues, pour l'Atlético Madrid, qui vient de battre le Sporting Portugal en Ligue Europa. Autant dire que les deux équipes espagnoles vont très, très bien ces dernières semaines. Ce qui préfigure un match au sommet dimanche après-midi.