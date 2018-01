Liga : le Real Madrid battu par Villarreal à Bernabeu !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Coup de tonnerre en Liga ! Déjà pas au mieux en Liga et en ce début d'année 2018, le Real Madrid a chuté face à Villarreal à Bernabeu au terme d'un match qu'il avait pourtant dominé.





Le Real n'y arrive plus

Le Real Madrid vit un début d'année 2018 compliqué et restait sur deux matches nuls de rang, toutes compétitions confondues, avant d'accueillir Villarreal, une équipe qui ne l'a jamais battu à Santiago Bernabeu. En première mi-temps, il est difficile de reprocher quoi que ce soit aux hommes de Zinédine Zidane en ce qui concerne l'état d'esprit. Conquérants, les Merengue ont asphyxié leurs adversaires avec un trio Modric-Kroos-Casemiro positionné très haut. Toutefois, la domination ne s'est jamais concrétisée au tableau d'affichage, la faute à un Cristiano Ronaldo maladroit, déjà, et à un Asenjo impérial sur sa ligne pour repousser les frappes du Real, notamment un coup franc du Portugais.



Fornals enfonce le Real

Après la pause, le Real Madrid s'est montré beaucoup moins entreprenant et Asenjo était de toute façon encore là pour écœurer les Madrilènes quand il y avait besoin. On retiendra par exemple la sublime volée de Kroos à la réception d'un centre de Carvajal (52e). Agacé, le Real a ensuite pêché par précipitation et les changements opérés par Zidane, avec les entrées en jeu de Vazquez et d'Asensio, n'ont pas eu l'effet escompté. Rarement dangereux, Villarreal a quand même trouvé le moyen de punir davantage le Real et de l'enfoncer un peu plus dans la crise. En contre, Unal a d'abord buté sur Navas mais Fornals a bien suivi derrière pour inscrire le seul but de la rencontre en piquant son ballon (87e).





Rien ne va plus

57 % de possession, 11 corners à 0, 26 tirs à 11 mais seulement 7 cadrés : malgré ces statistiques largement supérieures, le Real Madrid n'a pas gagné. Pire, il a perdu, à domicile qui plus est et à environ un mois de la réception du PSG en Ligue des Champions. Rien ne va plus pour des Merengue qui n'ont empoché qu'une seule victoire en quatre matches en 2018. Ils pourraient se retrouver à 19 points du FC Barcelone si les Blaugrana s'imposent lors de la 19e journée. Une tuile pour un champion en titre.