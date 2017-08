Liga - Real Madrid : Ronaldo réagit à sa suspension définitive de cinq matches : "C’est une injustice"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le TAD confirme la suspension de cinq matches de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ne décolère pas. Quelques heures après avoir appris la décision du Tribunal administratif du Sport espagnol, le TAD, saisi en dernier recours, qui a rejeté son appel et donc confirmé sa suspension de cinq rencontres sur le plan national, le Portugais s’est fendu d’une réaction épidermique sur son compte Twitter mardi soir. "C’est une décision incompréhensible. Une injustice. Comme toujours, je reviendrai plus fort. Merci à ceux qui m’ont soutenu", a écrit le Portugais.



Après avoir appris sa suspension la semaine dernière, l’attaquant du Real Madrid avait déjà trouvé des mots forts pour commenter la décision du comité des compétitions de la Fédération espagnole de football (RFEF), qui lui avait infligé une lourde suspension pour avoir bousculé l’arbitre de la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne, le dimanche 13 août dernier (succès du Real 1-3 lors du match aller). "Cela me semble exagéré et ridicule, on peut appeler ça de la persécution", s’était indigné CR7.



















Retour à la compétition prévu en Ligue des champions

Suspendu pour le match retour de la Supercoupe d’Espagne, le 16 août dernier, et la première journée de Liga, où le Real s’est imposé sur la pelouse du Riazor face au Deportivo La Corogne (0-3), Ronaldo a donc encore trois matches à purger. Il manquera donc le choc face à Valence au Bernabeu dimanche prochain (22h15 - 2e journée), puis la réception de Levante et le déplacement à Anoeta face à la Real Sociedad. Son retour sur les pelouses en championnat est donc prévu pour mi-septembre - le mercredi 20 - pour la réception du

Real Betis Balompié.

Ronaldo ne va pas rester inactif pour autant. La confirmation de sa suspension va lui permettre de disputer les 90 minutes de la rencontre amicale prévue face à la Fiorentina, mercredi soir (22h45), dans le cadre du Trophée Santiago Bernabeu qui honorera le 60e anniversaire de la finale de Ligue des champions 1957, remportée par le Real face à la Viola (2-0). Il effectuera surtout son grand retour à la compétition en Ligue des champions - le mardi 12 ou le mercredi 13 septembre - lors de la première journée de la phase de groupes. Le Real connaîtra ses adversaires jeudi soir après le tirage au sort.









En attendant son retour en compétition officielle avec le Real, c'est probablement la sélection portugaise qui va pouvoir lui offrir du temps de jeu. Si le capitaine de la Seleção est bien convoqué par Fernando Santos, il rejouera le jeudi 31 août prochain lors de la réception des ïles Féroé à l'Estádio do Bessa à Porto dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, avant de remettre ça en Hongrie, le dimanche 3 septembre prochain.





















Sa première réaction après l'annonce de sa suspension :









Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!! Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 16 Août 2017 à 9h19 PDT