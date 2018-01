Liga / Real Madrid - Zidane annonce avoir prolongé son contrat jusqu'en 2020

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Zidane prolonge jusqu'en 2020 avec le Real

Zidane va continuer l'aventure au Real Madrid. En place depuis janvier 2016 aux commandes de la Casa Blanca, le technicien français a annoncé, mercredi soir en conférence de presse, quelques minutes après la qualification du Real en quarts de finale de la Copa del Rey, qu'il avait signé un nouveau bail jusqu'en 2020. Le club n'a pas encore formulé de communiqué officiel (les déclarations de Zidane sont disponibles sur le site officiel du Real) à ce sujet mais cela devrait être une question d'heures.

"J'ai un contrat jusqu'en 2020, c'est signé. Mais je vais continuer à être fonctionner comme toujours, match après match et saison après saison. Je ne peux pas me projeter sur deux ou trois saisons, avoir un contrat ne veut rien dire", a souligné Zidane devant la presse.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Zidane va pouvoir continuer sa mission deux saisons de plus aux commandes du géant madrilène. Vainqueur de deux Ligue des champions consécutivement (2015/2016, 2016/2017), la première Liga du club depuis 2012 et plus récemment la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Espagne, son bilan sportif est pour le moment plus que satisfaisant.

