Liga : Le Real remporte le choc face à Valence

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Une éclaircie dans un ciel bien assombri. Les gros nuages noirs se sont quelque peu dissipés au-dessus des têtes madrilènes. Samedi, la bande de Zinédine Zidane a remis un peu d’ordre dans la Maison Blanche en s’adjugeant le choc à Mestalla face à Valence (4-1), pour le compte de la 21e journée du championnat espagnol.



Doublé de Cristiano Ronaldo

Si les Madrilènes ont fait le deuil du titre (4es, avec 19 points de retard sur Barcelone avant cette 21e journée), ils comptent bien se faire respecter et accrocher le podium de la Liga. Pour cela, la victoire était impérative sur la pelouse de Valence, 3e avec cinq unités d’avance sur le club merengue au coup d’envoi. C’est chose faite, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo. Le malheureux Montoya a concédé deux penalties que s’est chargé de transformer la star portugaise (16e et 38e). Pas vraiment maître du jeu, Madrid a cédé une fois en seconde période. Une réduction du score par les Valenciens plutôt logique, signée Santi Mina de la tête sur corner (58e), tandis que Geoffrey Kondogbia (33e) et Rodrigo (44e) avaient eu l’opportunité de scorer un peu plus tôt dans le match. Le gardien madrilène, Navas, a évité l’égalisation en repoussant une tentative de Parejo (66e). Le Real a eu plus de réussite. Marcelo a glissé le ballon entre les jambes de Neto en fin de match (84e), avant le 4e but, l’oeuvre de Toni Kroos, d’une frappe pleine de précision (89e).

Le retour de la « BBC »

279 jours après… Pour la première fois depuis le 23 avril 2017, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo ont débuté un match ensemble. Ce retour au premier plan de la « BBC » a donc coïncidé avec un succès ô combien important pour le Real Madrid. Si le Portugais a inscrit deux buts, le Français est à l’origine du second penalty (sévère) concédé par Montoya.

Du répit pour Zidane

Avec ce 11e succès de la saison, le Real revient à deux points de la troisième place. Zinédine Zidane, fragilisé ces dernières semaines, s’offre un peu d’air, trois jours après une défaite face à Leganés (1-2) et une élimination qui a fait tâche en Coupe du Roi. Le grand rival, le FC Barcelone, leader incontesté en Liga, joue ce dimanche face à Alavès au Camp Nou (20h45).





La joie des Madrilènes, après leur succès à Valence (4-1)