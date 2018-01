Liga : le Real se relance avec la manière, le Barça passe la sixième

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que le Real Madrid s'est parfaitement repris en disposant de la Corogne, le FC Barcelone s'est offert une Manita sur la pelouse du Betis Séville.





Le Real Madrid fait le plein de confiance…

Le Real Madrid n'avait d'autre choix que de l'emporter à Santiago Bernabeu face à la Corogne, première équipe relégable en Liga. Car les hommes de Zinédine Zidane restaient sur trois matches sans succès en championnat, dont deux défaites à domicile. Une série indigne d'un double champion d'Europe en titre. Le Real aura finalement mis du temps à prendre la mesure de son adversaire. Il a même fallu que Navas encaisse le premier but pour que ses coéquipiers réagissent. Après l'ouverture du score de Lopez (23e), les Merengue ont renversé la vapeur grâce à des doublés signés Bale (42e, 58e), Cristiano Ronaldo (78e, 84e) et Nacho (32e, 88e), ainsi qu'un but de Modric (68e).



… et retrouve la BBC

Le succès précieux va permettre au Real Madrid de retrouver un peu de sérénité et de confiance alors que l'année 2018 n'a pas très bien commencé. En outre, les jours s'annoncent encore meilleurs puisque la BBC est bel et bien de retour après 273 jours pendant lesquels Zidane n'a pas pu aligner son trio magique à cause des blessures et des absences. Les trois stars ont joué une petite demi-heure ensemble après l'entrée en jeu de Karim Benzema (64e). Maintenant, il faudra que Bale et Ronaldo confirment qu'ils sont bien de retour à leur top niveau.





Une Manita pour le Barça

Quelques heures après, le FC Barcelone s'est permis de prendre onze points d'avance sur son dauphin, l'Atlético Madrid. Opposés au Betis Séville, les Blaugrana ont patienté jusqu'à la seconde période pour dérouler. Grâce à un doublé de Messi (64e, 80e), un doublé de Suarez (69e, 90e) et un but de Rakitic (59e), le Barça s'est offert une Manita à l'extérieur. C'est la sixième victoire de rang en Liga et elle fait déjà oublier la défaite concédée en Coupe du Roi face à l'Espanyol.