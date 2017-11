En Liga, Ronaldo parie qu'il peut battre Messi

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Finir meilleur buteur de la Liga ? Ronaldo y croit dur comme fer et a parié avec ses coéquipiers. Mais avec une seule réalisation en championnat, CR7 est loin derrière Messi et ses... 12 buts.

Une chose dont on ne peut pas retirer à Cristiano Ronaldo, c'est la confiance qu'il porte en lui. L'attaquant du Real Madrid aurait ainsi fait un pari - un peu fou - avec ses partenaires : celui de finir en tête au classement du Pichichi. En d'autres termes, de terminer meilleur buteur de la Liga...

La confortable avance de Messi

Malgré un nombre incalculable de tirs tentés dimanche dernier à Santiago-Bernabeu, Cristiano Ronaldo est resté muet devant le but, lors de la victoire des siens face à Las Palmas (3-0). Un manque flagrant de réussite et tellement peu ordinaire pour le Portugais. Depuis le début de saison, CR7 est dans le dur, avec un seul petit but inscrit, le 14 octobre dernier à Getafe (1-2), en sept rencontres (il était suspendu pour les quatre premières journées de la Liga pour avoir poussé l'arbitre lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne).

D'après l'émission El Transistor de la Onda Cero, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal a donc prévenu qu'il finirait meilleur buteur du championnat espagnol et dépasserait, de fait, son grand rival Lionel Messi. La "Pulga" possède cependant une avance confortable dans ce classement, avec 12 buts en 11 matches. Pour arriver à ses fins, le quadruple Ballon d'Or portugais va devoir sérieusement booster ses statistiques et compter aussi sur une sévère baisse de régime de l'Argentin. Mais, tant qu'il y a de la vie...