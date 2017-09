Liga : Un Clasico entre le Real et le Barça en cadeau de Noël

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

LE match de cette première moitié de saison connait sa date. Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone va se disputer en décembre 2017 à une date et un horaire particulier. Explications.

Prenez vos calendriers, vos agendas, et retenez bien la date du premier Clasico de cette saison en Liga. Le match aura lieu en décembre dans le cadre de la 17ème journée de Liga, mais à un horaire inhabituel pour une telle rencontre.





Le Clasico, joué un samedi à 13h00

Généralement, les rencontres de championnat entre le Real et le Barça se jouent en soirée pour permettre à un maximum de personnes de le regarder. Mais cette fois, la date et l’heure surprenant un peu. D’une part, le match sera joué à 13h00. Certes, avec la vente des droits des matchs à l’international, de plus en plus de rencontres ont lieu à la mi-journée ce qui favorise la diffusion des matchs en Asie notamment. Mais avoir des matches dès la mi-journée permet également aux passionnés de voir du football pendant toute une journée.

Autre élément, le match aura lieu le 23 décembre, soit 4 jours après la fin de la 17ème journée de Liga. Pour quelle raison ? Parce que les Madrilènes vont disputer le Championnat du Monde des Clubs. Le Real y représentera l’Europe en tant que vainqueur de la Ligue des Champions 2017. La compétition aura lieu entre le 6 et le 16 décembre aux Emirats Arabes Unis.













Un énorme désavantage pour le Real Madrid ?

L’an passé, les choses s’étaient déroulées différemment. L’équipe de Zidane avait remporté le mondial des Clubs le 18 décembre, et était ensuite partie en vacances. Cette fois, les Merengue devront enchaîner sur une grosse rencontre après cette compétition. En supposant qu’ils disputent la finale, ils auront donc 7 jours pour être prêts pour le Clasico. Le Barça sera donc forcément plus frais ce qui pourrait constituer un avantage pour les Vice-Champions d’Espagne.

Il s’agira donc là du dernier match avant les vacances de Noël, puisque cette rencontre de la 17ème journée de Ligue 1 sera la dernière de 2017 en Espagne. Si la coupe du monde des clubs se tient bien à partir du 6, le Real ne commencera que le 13 (au stade des demi-finales). Ils manqueront donc la 16ème journée de championnat (programmée entre les 15 et 17 décembre) et pourraient enchaîner deux rencontres en 3 jours avant de revenir à Madrid disputer le Clasico. Le président de la Ligue Espagnole (LFP) a annoncé que cet horaire avait été choisi pour rivaliser avec le Boxing Day en Premier League. Un petit cadeau de Noël en avance donc pour les amateurs de football…









