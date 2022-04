Liga : Valence - Barça sur fond d'affaire David Villa

L'affiche de la 26e journée de Liga entre Valence et le Barça se déroulera mercredi soir sur fond d'affaire David Villa. L'ancien agent du joueur lui réclame 6 millions d'euros.

Le choc entre le FC Valence et le Barça de mercredi soir s'annonce trépidant. Mais le match se prépare dans une atmosphère polluée par une affaire de gros sous avec David Villa.



Villa poursuivi par son ancien agent

José Luis Tamargo. C'est le nom de l'ancien agent de David Villa, qui réclame à l'attaquant la coquette somme de 6 millions d'euros devant la justice espagnole. Il a selon lui été le grand instigateur du transfert l'été dernier du joueur de Valence à Barcelone. Une affaire qui ne devrait toutefois pas empêcher Guardiola de le titulariser à Mestalla.



Le Barça maudit à Mestalla

Aussi étonnant que ça puisse paraître, le Barça n'a jamais gagné à Mestalla depuis que Pep Guardiola se trouve à la tête de l'équipe. L'entraîneur des Blaugranas espère en finir avec cette sale manie mercredi soir, mais une fois de plus, l'opposition s'annonce indécise. Le FC Valence occupe en effet la 3e place du championnat, derrière les intouchables Barça et Real.



Le titre en ligne de mire

En cas de succès à Valence, le Barça pourrait provisoirement porter son avance sur le Real Madrid à 10 points, en attendant que les Merengues reçoivent Malaga jeudi soir. Un écart psychologiquement important dans la course au titre.



Le coup d'envoi de Valence - Barça sera donné mercredi, 22h, au stade Mestalla (Valence).