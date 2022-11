Liga - Dans le viseur de l'AMA, Nasri risque une suspension de 4 ans

Selon les informations qu quotidien The Independant, Samir Nasri serait sous le coup d'une enquête d'urgence de la part de l'Agence Mondiale Antidopage suite à sa prise de vitamines par intraveineuse dans une clinique privée de Los Angeles.

Samir Nasri est dans l'oeil du cyclone. Selon les informations du quotidien britannique The Independant, l'Agence Mondiale Antidopage aurait demandé l'ouverture d'une enquête d'urgence sur le cas de l'international français, qui a subi fin décembre des injections de vitamines par voie intraveineuse dans une clinique privée de Los Angeles.

Utilisant une pratique propre à la clinique, celle de "l'immunity drip", censée "stimuler le système immunitaire pour prévenir des maladies" grâce à injection de vitamines C et B, de lysine et de Zinc, Nasri a attiré l'attention sur lui et son voyage secret après la divulgation de clichés à caractère privé sur son compte Twitter fin décembre.

L'AMA craint une disparition des preuves