Ligue 1 : Aucun 0-0 après 2 journées de championnat !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les joueurs de Ligue 1 sont revenus en grande forme pour la reprise. A l’occasion de la première journée de championnat, 29 buts ont été inscrits sur les pelouses françaises, et un peu moins lors de la deuxième journée avec 24 réalisations au total. Mais un élément important est à souligner : jusqu’à présent, il y a eu au moins un but lors de chaque match !





Aucun 0-0 après deux journées, du jamais vu depuis 2009 !

Il faudrait presque se pincer pour y croire mais lors des 20 matches disputées en Ligue 1 depuis la reprise, il n’y a eu aucun match sans buts. Il y a bien eu cette crainte de voir la rencontre Nantes – Marseille se terminer par un 0-0 mais les Olympiens sont parvenus à s’imposer en toute fin de rencontre. La saison dernière, dès la première journée, l’OM et le TFC s’étaient séparés par un match sans but, et lors de l’exercice 2015/2016, les oppositions entre Troyes et le Gazélec ainsi que celle entre l’OL et Lorient s’étaient soldées par des 0-0.

A vrai dire il faut remonter à la saison 2009-2010 pour retrouver une telle dynamique : il avait fallu attendre la 4ème journée pour voir apparaître les premiers 0-0, lors des rencontres entre l’US Boulogne et l’AJ Auxerre, et entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux.











Parole à l’attaque en ce début de saison

L’an dernier, Edinson Cavani avait démontré tout son talent devant les buts en inscrivant 35 buts, devant Alexandre Lacazette (28 buts) et Radamel Falcao (21). L’Urugayen du PSG est parti sur de très bonnes bases cette année encore avec déjà 2 réalisations en 2 rencontres. Le club de la capitale avait d’ailleurs marqué à 83 reprises juste devant Lyon (77 buts) mais loin derrière l’ASM (107 buts).

Les champions de France en titre semblent conserver le même style offensif avec 7 buts en 2 journées avec un Falcao déjà en tête du classement des buteurs avec 4 réalisations. Mais Lyon (6 buts) et sa recrue Mariano Diaz (3 buts) impressionnent aussi sur le plan offensif. Sans oublier le PSG, qui en plus de ses 5 buts inscrits n’en a pas encore encaissé. Ce début de saison est donc sous le signe de l’offensive, même si Amiens, Nantes et Caen n’ont pas encore trouvé le chemin des filets.





Retour sur les performances de Radamel Falcao la saison dernière :