Ligue 1 : Les 3 premiers au delà de 80 points pour la première fois ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis cet automne Monaco, Paris et Nice ne se lâchent plus. Si l’ASM se dirige vers le titre, il faut remarquer le rythme incroyable de ces trois formations sur le point d’établir un record

Nous assistons peut-être à un changement d’époque. Depuis quatre ans, le PSG dominait la Ligue 1 et surclassait ses adversaires. Mais cette année, non seulement Monaco mais aussi Nice ont contesté la suprématie parisienne tout au long de la saison. En y regardant de plus près, le club de la capitale réalise pourtant un exercice comparable à ses trois premiers titres depuis 2013, mais ce sont ses adversaires qui se sont sublimés depuis août dernier.







Une saison de très haut niveau

En regardant les statistiques des 5 dernières saisons, il apparaît que l’exercice en cours est d’un niveau incroyable. Les classements des années précédentes démontrent en effet que pour être champion de France, 82 ou 83 points suffisent, comme ce fut le cas pour Montpellier (82 points en 2012) et Paris (83 points en 2013 et en 2015) même si le club de la capitale a été sacré à deux reprises avec plus (89 en 2014 et 96 en 2016).

Mais cette année, les trois premiers pourraient en effet dépasser ce total, puisque si Monaco, Paris et Nice remportaient leurs derniers matches, le trio de tête comptabiliserait 95, 89 et 86 unités, soit un total de points qui aurait été suffisant pour être champion lors de beaucoup de précédentes saisons ! Le niveau affiché cette année est donc simplement remarquable !









Jamais un podium entier au delà de 80 points

Pour insister encore plus sur le rythme infernal des trois équipes de tête, il faut les comparer avec les podiums des dernières saisons depuis l’instauration de la victoire à trois points. Jamais un trio de tête dans l’histoire de la Ligue 1 n’a été composé de formations qui ont atteint ce total de 80 points. Avec trois rencontres à disputer pour l’ASM en L1, l’équipe du Rocher pourrait même établir le deuxième meilleur total de points sur une saison en cas de victoires lors de ses derniers matches avec 95 unités !

Paris finalement n’a pas trop à s’en vouloir puisque les hommes d’Emery réalisent une saison similaire aux précédentes. S’ils venaient à obtenir 89 points, ils feraient aussi bien que le PSG de Laurent Blanc en 2014, ce qui à l’époque avait constitué un record de points obtenus sur une saison. Les Niçois ont eux aussi réalisé un exercice remarquable qui aurait pu leur permettre d’être champion à une autre époque. Par exemple, l’OL a été sacré en 2004, 2005 et 2008 avec 79 points… et en 2003 avec « seulement » 68 points.









Monaco se dirige vers le titre de champion de France :