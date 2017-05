Ligue 1 : les barrages, le retour !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après l’ultime journée de Ligue 1 disputée samedi soir, l’affiche du barrage d’accession opposera donc Troyes, 3e de Ligue 2, à Lorient 18e de Ligue 1, jeudi et dimanche prochain. Retour sur l'histoire de ces confrontations en quelques chiffres.

Les barrages Ligue 1 effectuent cette semaine leur grand retour 24 ans après. Dans toute leur histoire, ces barrages ont davantage souri aux clubs en quête de montée qu’aux clubs désireux de se maintenir. Une histoire de dynamique certainement...

24 ans après...



C'est une formule que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les barrages d'accession à l'élite, dont la dernière édition avait eu lieu au terme de la saison 1992-1993, font leur grand retour cette année dans le football français. Depuis samedi soir, on connaît l'affiche de ces deux matches qui doivent déterminer qui du 18ème de Ligue 1 ou du 3ème de Ligue 2 aura le droit d'évoluer en Ligue 1 la saison suivante. Lorient et Troyes se sont vu qualifiés pour cette double confrontation décisive. Deux rencontres qui offriront un ultime parfum de suspense et d’excitation à cette riche saison domestique.

L'historique des barrages LIGUE 1



54% : Sur l’ensemble des matchs de barrages Ligue 1 disputés depuis 1950-1951, le bilan tourne à l’avantage des clubs de Ligue 2, avec 54% de montées enregistrées, contre 46% de maintiens pour ceux de Ligue 1.



71% : Lors des barrages disputés avec la formule actuelle en Ligue 1 (en matches aller/retour), l’avantage tourne encore plus nettement en faveur des clubs de Ligue 2, avec 71% d’accession.



4 : Sur la dernière période des barrages Ligue 1 entre 1978-1979 et 1992-1993, seulement quatre des 14 équipes de Ligue 1 sont parvenues à se maintenir (OGC Nice 1989-1990, AS Nancy Lorraine 1985-1986, Tours FC 1980-1981, Olympique Lyonnais 1979-1980).



28 : Dans toute l’histoire du championnat de France, il y a eu 28 saisons avec un barrage Ligue 1/Ligue 2 au cours desquelles des barrages de montée/descente ont été disputés.



Le RC Strasbourg est la première équipe qui est parvenue à monter en Ligue 1 par les barrages (1952-1953 contre le Stade Rennais FC).



L’AS Cannes est la dernière équipe qui est parvenue à monter en Ligue 1 par les barrages (1992-1993 contre Valenciennes FC).

Strasbourg et Cannes, les plus assidus



- Le RC Strasbourg Alsace a disputé 3 des 4 derniers barrages (1991-1992, 1989-1990, 1988-1989), celui de la saison 1992-1993 avait opposé Valenciennes à l'AS Cannes.



- L’AS Cannes (1992-1993, 1986-1987, 1965-1966) et le RC Strasbourg Alsace (1991-1992, 1989-1990, 1952-1953) ont disputé les barrages Ligue 1 à trois reprises pour tenter de monter en Ligue 1, pour deux accessions chacun.



Ils ont participé à cinq reprises aux barrages :

- RC Strasbourg Alsace (1991-1992 Ligue 2, 1989-1990 Ligue 2, 1988-1989 Ligue 1, 1967-1968 Ligue 1, 1952-1953 Ligue 2)

- Stade Rennais (1991-1992 Ligue 1, 1984-1985 Ligue 2, 1956-1957 Ligue 1, 1954-1955 Ligue 2, 1952-1953 Ligue 1)

- Nîmes Olympique (1982-1983 Ligue 2, 1967-1968 Ligue 2, 1966-1967 Ligue 1, 1965-1966 Ligue 1, 1964-1965 Ligue 1)



Ils ont disputé les barrages à trois reprises pour tenter de se maintenir :

- Stade Rennais FC (1991-1992, 1956-1957, 1952-1953)

- Nîmes Olympique (1966-1967, 1965-1966, 1964-1965)

- LOSC (1965-1966, 1955-1956, 1954-1955)



Ils ont accédé à la Ligue 1 à deux reprises en disputant les barrages :

- AS Cannes (1992-1993, 1986-1987)

- RC Strasbourg (1991-1992, 1952-1953)

- Nîmes Olympique (1982-1983, 1967-1968)

On n'oubliera pas que les barrages concernent également l'accession en Ligue 2. Orléans (18e de Ligue 2) y affrontera le Paris FC (3e de national). Le match aller est prévu ce mardi (20h45) tandis que le retour se jouera également dimanche (18h).