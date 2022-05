Ligue 1 - 37è journée : Reims se maintient, Nancy officiellement relégué en L2

La 37ème journée a livré son verdict : après Brest, Nancy est officiellement relégué de Ligue 1, tandis que Troyes peut encore espérer y rester après sa belle victoire face à Bordeaux. Reims a assuré son maintien, c'est quasiment le cas pour Evian TG et Ajaccio.

On savait que cette 37ème journée de Ligue 1 allait être forte en intensité : une équipe, Reims, s'est assurée le maintien pendant qu'une autre, Nancy, glisse définitivement vers l'échelon inférieur.

C'est fini pour Nancy, Troyes peut espérer

Auteur d'une seconde partie de saison impressionnante (24 points pris, 10ème sur les matchs retour), Nancy a cru à l'exploit. Mais ses deux dernières défaites, en plus de celle encaissée ce samedi soir à domicile face à Bastia (1-2, le seul but de Puygrenier ne suffisant pas face à ceux d'Ilan et Modeste), l'ont condamné à la relégation. Avec désormais cinq points de retard sur Sochaux, premier non-relégable, Nancy jouera donc la saison prochaine en Ligue 2. Une L2 que Troyes n'a pas encore intégrée : sa victoire face à Bordeaux (1-0, Fabien Camus) laisse encore un espoir aux Aubois, eux aussi en forme depuis la trève (comme l'ASNL, 24 points pris). Mais ils ne sont plus maîtres de leur destin : une victoire lors de la prochaine et dernière journée ne suffirait pas si Sochaux ne perd pas.

Le Stade de Reims reste en Ligue 1

Trois équipes pouvaient assurer à 100% leur maintien en remportant simplement leur match de ce soir : parmi elles, seul Reims a réussi son pari et a remporté son duel face à Lorient (1-0) grâce à un pénalty généreusement accordé aux locaux, la faute de Gassama sur Diego n'étant pas des plus flagrantes. Le milieu champenois Krzychowiak ne s'est en rien posé de question pour s'avancer avec confiance et inscrire ce but qui maintient son équipe, promue durant l'été dernier, en Ligue 1 avant même la dernière journée. Son dernier déplacement au Vélodrome la semaine prochaine apparaît donc aujourd'hui comme un superbe cadeau fait au mythique Stade de Reims pour saluer une saison difficile mais finalement réussie.

Evian TG et Ajaccio quasiment maintenus

Seconde équipe à pouvoir assurer son maintien avec trois points supplémentaires, Ajaccio a été cherché un bon nul à Rennes (1-1, Mevlut Erding répondant à Fousseni Diawara), un résultat qui, s'il n'assure pas totalement son maintien, sent bon la Ligue 1 lors de la saison prochaine grâce à sa différence de but intéressante (-10 contre -17 pour Troyes). Pour Evian TG, sa victoire à Valenciennes (2-0) sent encore meilleure : grâce à des buts de Khlifa et Ehret, Evian présente un goal-average de -6, soit un total hors d'atteinte pour les Troyens. Sochaux par contre joue avec le feu : vaincu à domicile par Toulouse (1-2, Sio contre Sylla et Akpa-Akpro), les Lionceaux ne possèdent que trois points d'avance sur Troyes avec un petit but d'avance (-16 vs -17). Une défaite lors de la dernière journée couplée à une victoire troyenne enverrait les Doubistes en Ligue 2.

Tous les résultats de la 37ème journée de L1

- Nice - Lyon : reporté à dimanche 15h00

- Montpellier - Lille : 0-0

- Saint-Etienne - Marseille : 2-0

- Sochaux - Toulouse : 1-2

- Rennes - Ajaccio : 1-1

- Reims - Lorient : 1-0

- Evian TG - Valenciennes : 2-0

- Troyes - Bordeaux : 1-0

- Nancy - Bastia : 1-2

- PSG - Brest : 3-1

Le classement de Ligue 1 après 37 journées :

01 Paris-SG 80 points (+44)

02 Marseille 70 (+6)

03 Lyon 63 (+21)

04 Saint-Etienne 62 (+28)

05 Lille 61 (+19)

06 Nice 60 (+9)

07 Lorient 53 (+1)

08 Montpellier 52 (+5)

09 Bordeaux 52 (+5)

10 Toulouse 48 (0)

11 Rennes 46 (-9)

12 Bastia 46 (-16)

13 Valenciennes 45 (-5)

14 Reims 42 (-9)

15 Evian TG 40 (-6)

16 AC Ajaccio 40 (-10)

17 Sochaux 40 (-16)

18 Troyes 37 (-17)

19 Nancy 35 (-21)

20 Brest 29 (-29)