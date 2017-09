Ligue 1 (6e journée) / PSG - Paris doit se passer des services de Neymar face à Montpellier (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Paris file à Montpellier sans Neymar

Paris va apprendre la vie sans Neymar. Aligné depuis six rencontres et ses débuts avec à Guingamp le 13 août dernier, le Brésilien va manquer pour la première fois de la saison une rencontre de Ligue à cause d'une blessure.

Touché au pied selon les informations de la chaîne beIN Sports, le Brésilien a été officiellement laissé à l'écart du groupe qui se déplacera à Montpellier samedi après-midi (17h00 - 6e journée de Ligue 1). Paris devra donc tenter de conserver la tête du classement sans lui. Angel Di Maria et Javier Pastore, tous les deux touchés, vont eux aussi rester à Paris. Marco Verratti est lui bien du voyage.

L'absence de Neymar, visiblement touché à un orteil, qui est apparu strappé sur une photo apparue sur sa story Instagram vendredi, ne devrait pas l'empêcher de participer au choc de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi prochain au Parc des Princes.









Une drôle de semaine au PSG





L'absence du Brésilien fait directement suite à l'affaire du penalty qui aura marqué la semaine au fer rouge. Le Brésilien avait présenté ses excuses à ses coéquipiers (selon le journal L'Equipe) après avoir reconnu un comportement véhément après la rencontre.

Interrogé sur cette histoire du penalty en conférence de presse, jeudi, Unai Emery avait lui désamorcé la bombe de la mauvaise ambiance quelques heures avant la sortie de l'information des excuses de Neymar.

"Neymar et Cavani sont deux joueurs très compétitifs qui veulent le meilleur pour l’équipe en tout premier lieu. Ils postulent également à des objectifs plus personnels. J’insiste sur le fait qu’il y a une bonne ambiance au sein du groupe", avait assuré le technicien.

"Après la rencontre (face à Lyon, ndlr) ils se sont retrouvés dans un état émotionnel assez fort. Il y a logiquement eu une conversation qu’on ne peut pas décrire comme une "discussion". Mais cela fait partie de la logique des choses après chaque rencontre. Et même si cette conversation doit aller dans une direction ou une autre. Mais il n'y a rien eu qui ne puisse rompre l’harmonie et la bonne ambiance qu’il y a dans l’équipe."