Ligue 1 : Alexandre Lacazette, l’homme de la 38ème journée

L'international tricolore ne cesse de clamer son amour pour son club formateur. A la pointe de l'attaque lyonnaise pour la dernière journée de championnat, Alexandre Lacazette s'est distingué en marquant un doublé avec le club de son cœur contre l'OGC Nice (3-3)







Il atteint les 100 buts en Ligue 1 !

Avec 28 réalisations, Lacazette a accompli une très belle saison sous les couleurs lyonnaises, permettant aux Rhodaniens de se hisser à la quatrième place du classement, et de se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine. Avec ce doublé, il réalise sa saison la plus prolifique, dépassant sa belle performance en 2014-2015 où Lacazette avait trouvé lé chemin des filets à 27 reprises !

Avec ces deux réalisations contre Nice, le tricolore atteint la barre des 100 buts en Ligue 1, lui dont la première apparition remonte au championnat 2009-2010, et son premier but à la saison suivante.

















Un premier but d’anthologie

Alors que Cavani était attendu lors de cette dernière journée pour éventuellement faire aussi bien que Zlatan la saison dernière avec 38 buts sur une saison, l’attaquant qui s’est distingué pour cette 38ème journée a été Alexandre Lacazette. Récompensé par son réalisme et son effort devant le but, il conclut donc sa plus belle saison dans l’hexagone avec 28 buts. Il s’agit de son 6ème doublé de la saison après ceux réussis contre Caen (deux fois )Toulouse, Marseille et Montpellier.

Malheureusement la possibilité de voir le buteur lyonnais loin de la Ligue 1 l'an prochain est réelle, et si cela devait se confirmer cet été lors du Mercato, son doublé contre Nice constitue sans doute le plus bel au revoir possible au public lyonnais, notamment avec ce premier but extraordinaire suite à un contrôle orienté de toute beauté ! Sa sortie à 5 minutes de la fin a d'ailleurs montré beaucoup d'émotion chez le joueur.

















