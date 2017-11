Ligue 1 : Amiens-Lille sera rejoué le 20 novembre

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le match de Ligue 1 entre Amiens et Lille, interrompu après l'effondrement d'une barrière, sera rejoué le 20 novembre prochain. Reste à savoir où.

La commission de discipline a livré son verdict : le match entre Lille et Amiens, interrompu suite à l'effondrement d'une barrière ayant blessé 29 supporters, sera rejoué le lundi 20 novembre. Le club picard n'a reçu aucune sanction.





Rendez-vous le 20 novembre

Le 30 septembre dernier, durant le match entre Lille et Amiens, la barrière d'une tribune avait cédé sous le poids des fans lillois qui voulaient simplement fêter l'ouverture du score de leur équipe. Après un imbroglio de plusieurs minutes, la rencontre a logiquement été arrêtée et Amiens restait sous le coude d'une sanction et d'une défaite sur tapis vert. Finalement, le face-à-face sera rejoué le lundi 20 novembre, à 19h, peut-être même au sein du Stade de la Licorne.





Zéro sanction

"Après audition des dirigeants d'Amiens SC et du LOSC et lecture du rapport de l'instructeur, la Commission décide de classer le dossier, aucun manquement de nature disciplinaire n'étant retenu à la charge des deux clubs" a indiqué la commission de discipline, qui n'a sanctionné ni Amiens ni Lille après l'incident ayant fait 29 blessés. Elle a établi, notamment, que le club picard n'était pas responsable de l'état de la barrière.





Reste à définir le lieu

Alors que des travaux sont en cours au Stade de la Licorne, on ne sait toujours pas où se disputera le match (qui reprendra depuis le début, à 0-0) et si Amiens sera autorisé à recevoir Monaco dans son enceinte vendredi prochain. Une inspection se tiendra en milieu semaine pour confirmer ce point important. "ll y a un plan de repli au Havre" a déclaré Bernard Joannin, le président d'Amiens, au cas où.