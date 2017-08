Ligue 1 - Aulas annonce le probable retour de Juninho (et évoque l'arrivée de Neymar au PSG)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

OL : Juninho, le retour ?

Révolution de palais à l'Olympique Lyonnais ? Dans un entretien accordé à RMC Sport, lundi, Jean-Michel Aulas a annoncé que ses tentatives de faire revenir Juninho au sein du club rhodanien étaient sur le point de réussir.

Le Brésilien, parti de l'OL à la fin de la saison 2008/2009, qui a souvent annoncé qu'il préférait rester dans son cadre de vie au Brésil, devrait occuper le rôle de directeur sportif. Un poste qui n'est pas dans la tradition de fonctionnement à l'OL.

"On avance. Je pense qu'on est sur le point d'aboutir dans cette voie-là", a révélé le dirigeant lyonnais dans l'émission Team Duga. "Il y a à trouver non seulement les conditions de son arrivée sur le plan administratif mais aussi sur le plan financier. On veut aussi qu'il prépare ses diplômes. On discute. Mais j'espère qu'avant la fin du mois d'août, on aura une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas tout de suite ce sera dans les semaines qui viennent."





Aulas sur Neymar : "Une situation qui va changer complètement le monde du football"

Interrogé sur la venue de Neymar au Paris Saint-Germain, Aulas en a ajouté une couche concernant la partie économique : il estime que l'arrivée du Brésilien est dangereuse pour le marché actuel.

"On rentre dans une surenchère de biceps qui n'est peut-être pas utile. (...) C'est une orientation dangereuse pour le football français, on ne sait pas si, demain, on aura les même participants à l'équation du football. (...)", a-t-il expliqué. "On est dans une situation qui va changer complètement le monde du football pour les années qui viennent au travers de cette opération qui n'était pas convenue entre les clubs."

Sur le plan sportif, le dirigeant lyonnais s'est quand même montré satisfait. "Je me suis régalé devant PSG - Toulouse, c'était vraiment magnifique. On découvre un nouveau Neymar. C'est vraiment réjouissant pour le spectacle. (...) C'est vraiment un grand joueur et cela va transformer le Paris Saint-Germain."

