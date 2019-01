Ligue 1 : La bonne affaire pour Nice, Guingamp n’enchaîne pas

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Deux rencontres étaient au programme ce samedi soir, et peu de buts ont été marqués. Mais l’essentiel a été fait pour les Verts et pour les Aiglons, plus que jamais candidats à une place européenne.

En milieu de semaine, l’En Avant Guingamp et les Girondins de Bordeaux ont validé leurs billets pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue. La fatigue a peut-être un facteur important puisqu’aucune de ces deux formations n’a pris le moindre point ce samedi.





Nice – Bordeaux, les Aiglons renouent avec le succès (1-0)

L’OGC Nice est branché sur courant alternatif cette saison. Après avoir remporté ses 4 matches de Ligue 1 entre fin octobre et fin novembre, ils n’ont plus goûté au succès lors des 4 matches de championnat qui ont suivi enchaînant 3 nuls et un revers. La réception de Bordeaux leur a permis de remporter une victoire précieuse à domicile.





Sur pénalty, Allan Saint-Maximim a inscrit l’unique but de la rencontre, permettant à Nice d’occuper la 6ème place avec 29 points, à 4 points de Lyon et de la 3ème place. Les Girondins tombent à la 13ème place avec 22 points. Les Bordelais n’ont plus gagné à l’extérieur en Ligue 1 depuis le 23 septembre et son déplacement à Guingamp (1-3).









Guingamp – Saint-Etienne, l’EAG n’enchaîne pas (0-1)

Qualifiés à la fois en Coupe de France et en Coupe de la Ligue en ce début du mois de janvier, les Bretons vivent un bon début d’année 2019. Mais il n’a pas été prolongé en championnat. Pour la réception des Verts, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont créés des opportunités mais ils n’ont pas su les concrétiser.

Au contraire de Saint-Etienne, qui n’a frappé que 4 fois au but lors de la rencontre et qui peut remercier Wahbi Khazri, auteur de l’unique but de la rencontre sur coup-franc. Grâce à ce succès, les Verts sont désormais 4èmes avec 33 unités, soit autant que l’OL. Les Guingampais n’ont toujours pas gagné à domicile cette saison et restent lanterne rouge du classement avec 13 points.