Ligue 1 : Bordeaux grimpe à la quatrième place, Lorient étrille Metz

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Lancé sur une belle série de trois succès de rang en championnat, Bordeaux valide ses prestations par une quatrième place provisoire et, plus important, un petit matelas de trois points d’avance sur Marseille, son rival pour le dernier ticket européen. Dans le même temps, Lorient est en train de se sauver après avoir étrillé Metz.





Bordeaux monte à la quatrième place

Parce que Marseille n’a pu ramener qu’un nul sur la pelouse de Nancy, Bordeaux avait l’occasion de conforter son avance sur l’OM chez lui, au Stade Matmut Atlantique, face à Bastia, une équipe dans la tourmente. Sans surprise, les Girondins n’ont fait aucun cadeau aux Corses. Il a néanmoins fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les hommes de Jocelyn Gourvennec forcer la décision, par l’intermédiaire de Malcom (55e) et Sankharé (69e), face à des Bastiais encore réduits à dix après l’expulsion d’El Kaoutari (75e). Au classement, les Girondins ne font pas que conforter leur cinquième place, ils chipent la quatrième naguère occupée par Lyon, avec néanmoins deux matches en plus. Qu’importe, Marseille pointe bel et bien à trois points.



Lorient étrille Metz

Et voilà Lorient seizième de Ligue 1. Au fond du trou il y a encore quelques semaines, les Merlus sont en train de faire ce qu’il faut pour se maintenir. Et même plus encore. À la maison, ils ont tout bonnement étrillé Metz. Ciani (13e), Waris (49e), Cabot (60e, 66e) et Moukandjo (78e) ont été les artisans de cette écrasante victoire sur le score de 5 à 1, Diabaté ayant réduit la marque sur penalty (32e). Lorient est sur une belle dynamique et elle lui permet de croire en ses chances d’être encore en Ligue 1 en août prochain. Amplement mérité.



Lille se rassure, Nantes surprend Caen

Le LOSC, qui restait sur deux défaites de rang, avait besoin de se rassurer au stade Pierre Mauroy. Les Dogues ont profité du mode sur courant alternatif de Guingamp pour signer un succès qui fait du bien au classement. De Preville, auteur d’un doublé (9e, 35e) et Éder (67e) offrent ainsi trois points qui font du bien à leur équipe. De son côté, Nantes est allé surprendre Caen grâce à Bammou (27e, 35e). Les Caennais, 17e, doivent regarder derrière puisque Dijon, vainqueur face au SCO d’Angers après une seconde période en souffrance (3-0 à la mi-temps, 3-2 au coup de sifflet final), ne pointe plus qu’à une seule longueur. La lutte va être serrée dans les journées à venir.