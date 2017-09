Ligue 1 : Bordeaux se place, Dijon surprend Lyon

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après le match nul entre le PSG et Montpellier cet après-midi, Bordeaux a battu Guingamp et Lyon a partagé les points avec Dijon.













Bordeaux-Guingamp : 3-1

Bordeaux a un peu plus affirmé ses ambitions en signant une deuxième victoire consécutive et un septième match sans défaite. D'abord accrochés par Guingamp, surtout au moment où Salibur (46e) a répondu à l'ouverture du score signée Kamano (31e), les Girondins ont déroulé en fin de match grâce à Mendy (75e) et Cafu (90e). Avec quinze points au compteur, Bordeaux se place provisoirement sur le podium et n'est qu'à quatre points du PSG.





Lyon-Dijon : 3-3

L'Olympique Lyonnais en a mis trois face à Dijon. Mais il en a aussi encaissé trois. Capables d'être très forts offensivement, les Gones ont aussi fait montre d'une fébrilité derrière, freinant clairement leurs objectifs. Le match aura finalement été un peu fou dans son déroulé : Fekir a d'abord donné l'avantage à Lyon (20e), Sliti a égalisé sur penalty (24e), Xeka a donné l'avantage à Dijon (51e), Aouar a égalisé (60e), Mariano a transformé un penalty pour redonner l'avantage à Lyon (63e) et Yambéré a remis tout le monde sur le même plan (65e). Trois partout score final et l'OL ne compte qu'une seule victoire sur ses cinq dernières sorties.





Caen-Amiens : 1-0

Un penalty de Santini et puis s'en va (54e). Caen a remis de l'huile dans le moteur en gagnant sans trop trembler face à Amiens, inférieur dans le jeu. Cette nouvelle victoire permet aux Caennais de compter douze points après sept journées, soit autant… que Lyon !





Metz-Troyes : 0-1

Réduit à dix après l'expulsion logique de Deplagne, Troyes est allé jusqu'au bout de lui-même pour aller s'imposer sur la pelouse de Metz grâce à un but tardif de Grandsir (90e+2). Une sacrée réaction d'orgueil pour l'ESTAC, qui enfonce les Messins et remporte un choc important dans la lutte pour le maintien.





Saint-Etienne-Rennes : dimanche à 15h





Strasbourg-Nantes : dimanche à 17h





OM-Toulouse : dimanche à 21h