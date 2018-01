Ligue 1 : Bordeaux se rassure un peu, Lille replonge dans la zone rouge

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On fait le point sur la 22e journée de Ligue 1, démarrée par la victoire de Marseille sur la pelouse de Caen.



Nantes-Bordeaux : 0-1

Une victoire et un nouveau coach : Bordeaux s'est offert un peu d'assurance samedi à la faveur de sa victoire obtenue sur la pelouse du FC Nantes grâce au seul but de Nicolas De Preville (26e). Dans la foulée, le club des Girondins a officialisé l'arrivée d'un nouveau coach : l'Uruguayen Gustavo Poyet. Il remplace Jocelyn Gourvennec, remercié jeudi.





Montpellier-Toulouse : 2-1

Toulouse fait du surplace dans la zone rouge. L'entame avait pourtant été parfaite face à Montpellier après l'ouverture du score d'Imbula (30e). Mais, derrière, la machine s'est enrayée : expulsion de Gradel (41e), égalisation de Sambia dans la foulée (43e) et but dans les ultimes secondes de Sio (90e+6). Montpellier est à trois longueurs du top 5.





Rennes-Angers : 1-0

Rennes a bonifié sa victoire acquise face à Lille en battant le SCO d'Angers sur le fil grâce à un penalty transformé par Bourigeaud dans les dix dernières minutes (84e). L'Europe est à portée pour les hommes de Sabri Lamouchi.





Strasbourg-Dijon : 3-2

Ce samedi, le spectacle était à aller chercher en Alsace. Les Strasbourgeois et les Dijonnais se sont rendus coup pour coup au stade de la Meinau et ce sont les Alsaciens qui sont sortis vainqueurs de la rencontre. Aholou (5e) et Lala, sur penalty (19e), avaient d'abord mis Strasbourg sur de bons rails avant que Tavares (33e) puis Haddadi (45e) ne permettent à Dijon de revenir. Un deuxième penalty transformé par Lala (79e) a finalement choisi un vainqueur. Strasbourg met fin à une série de trois défaites de rang.





Troyes-Lille : 1-0

L'électrochoc amené par la nomination de Christophe Galtier au poste d'entraîneur n'aura pas duré longtemps à Lille. Déjà battu par Rennes cette semaine, le LOSC a encore chuté, cette fois sur la pelouse de Troyes. Un seul but de Niane a suffi à l'ESTAC pour replonger les Dogues dans le doute. Et même leur passer devant au classement.





Amiens-Guingamp : 3-1

Amiens a passé ses nerfs sur Guingamp. Incapables de gagner depuis plusieurs semaines, les Picards se sont donnés un peu d'air en prenant le dessus sur Guingamp, qui enchaîne pour sa part un deuxième revers de rang. Un doublé de Konaté (16e, 79e) et un but de Bodmer ont permis à Amiens de l'emporter.