Ligue 1 : Le calendrier de la saison 2016-2017 dévoilé

La LFP a levé le voile ce mercredi sur le calendrier de la saison 2016-2017 des clubs de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain commencera l’exercice par un déplacement à Bastia.

Après avoir remporté le quadruplé cette saison, le PSG tentera de conserver ses titres lors de l’exercice 2016-2017. Les hommes de Laurent Blanc affronteront l’OL le 6 août prochain en Autriche, dans le cadre du Trophée des Champions. Cavani et consorts débuteront ensuite en Ligue 1 avec un déplacement à Bastia. Le Clasico PSG-OM aura lieu le 23 octobre 2016. Le choc entre l’OM et l’OL prendra place le 18 septembre.





Bastia-PSG en ouverture

La LFP vient de dévoiler le calendrier de la Ligue 1 saison 2016-2017. Le PSG ouvrira le bal le vendredi 12 août, avec un déplacement à Bastia. Lyon commencera du côté de Nancy tandis que Marseille recevra Toulouse. Monaco débutera également à domicile face à Guingamp.



#Calendrier - Retrouvez le calendrier complet de la saison 2016-2017 sur ce lien ➡ https://t.co/UPMErhMyFp pic.twitter.com/p1fikFw7ac dash; Ligue 1 (@Ligue1) 1 juin 2016

Les dates des principales affiches

3e journée : AS Monaco - Paris Saint-Germain, 28 août 2016

5e journée : Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 18 septembre 2016

8e journée : Olympique Lyonnais - AS Saint-Étienne, 2 octobre 2016

10e journée : Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille, 23 octobre 2016

14e journée : Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain, 27 novembre 2016

18e journée : AS Monaco - Olympique Lyonnais, 18 décembre 2016

21e journée : Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille, 22 janvier 2017

22e journée : Paris Saint-Germain - AS Monaco, 29 janvier 2017

23e journée : AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais, 5 février 2017

27e journée : Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain, 26 février 2017

30e journée : Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 19 mars 2017

34e journée : Olympique Lyonnais - AS Monaco, 23 avril 2017