Ligue 1 - Centenaire gâché pour Mbappé, Cavani blessé, Choupo-Moting buteur : ce qu'il faut retenir de PSG-Toulouse (4-0)

LIGUE 1 - Voici ce qu'il faut retenir du succès du Paris Saint-Germain face à Toulouse (4-0), dimanche soir, lors de la 3e journée de championnat.

Trois sorties sur blessures pour le PSG

Le PSG a vécu une drôle de soirée au Parc des Princes. S'il a écrasé Toulouse (4-0) et retrouvé le chemin du succès après sa contre-performance face à Rennes il y a une semaine, son infirmerie s'est remplie de manière drastique. Surtout, Paris a perdu Edinson Cavani et Kylian Mbappé, ses deux attaquants axiaux titulaires.

C'est Cavani qui a ouvert le bal. L'Uruguayen, touché à la cuisse gauche, a dû quitter ses partenaires dès la 16e minute pour laisser place à Eric-Maxim Choupo-Moting. Mbappé s'est blessé à la cuisse gauche juste après l'heure de jeu, après avoir effectué une accélération dans la surface de réparation. Il a été remplacé par Arthur Zagre (63e). Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse qu'il s'agissait de blessures musculaires pour les deux joueurs.

Thomas Tuchel a également perdu lors de ce match son défenseur Abdou Diallo, touché à la pommette et victime de vertiges. Thiago Silva, laissé sur le banc de touche au coup d'envoi, a remplacé le stoppeur français.

Choupo-Moting brille

Annoncé sur le départ à Lecce, Eric-Maxim Choupo-Moting a décidé de rester au PSG. Et grand bien lui en a pris : il s'est offert son tout premier doublé avec le maillot du PSG (50e, 75e). Auteur d'une superbe séquence sur le premier but parisien, l'international camerounais a ajouté la manière à sa prestation. C'est son 5e but avec Paris. Il n'est plus qu'à une petite réalisation de son total de la saison dernière.

Mbappé, fringuant centenaire

La soirée du centenaire de Kylian Mbappé s'est mal terminée. Malgré ce dénouement cruel, l'attaquant parisien a disputé le 100e match de sa carrière en Ligue 1. Cent, c'est un cap symbolique. Mbappé, 20 ans et 8 mois, est le onzième plus jeune joueur à l'avoir franchi.

Les plus jeunes joueurs à avoir dépassé le cap des 100 matches en Ligue 1

1 - Basile Boli : 19 ans et 1 mois

2 - Eden Hazard : 19 ans et 1 mois

3 - Mickaël Landreau : 20 ans et 4 mois

4 - Samir Nasri : 20 ans et 4 mois

5 - Yannick Stopyra : 20 ans et 4 mois

11 - Kylian Mbappé : 20 ans et 8 mois