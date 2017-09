Ligue 1: les trois matches à ne pas rater ce week-end

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après quatre journées de championnat, les ténors (Paris-SG, AS Monaco) ont déjà pris les commandes des opérations. D'autres formations tout autant attendues (OGC Nice, Lille OSC) sont davantage en souffrance. Elles ont l'occasion de rattraper le temps perdu à l'occasion de cette nouvelle levée de la L1.



Metz (20e)-PSG (1er) : les débuts de Mbappé

Il a la tête froide, des fourmis dans les jambes et la confiance de son entraîneur : Kylian Mbappé, deuxième joueur le plus cher de l'histoire est dans les starting-blocks pour ses grands débuts sous le maillot du PSG, ce soir sur la pelouse de Saint-Symphorien. La titularisation du nouveau chouchou du football français est d'ailleurs la seule certitude sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain du fait de l'arrivée tardive des internationaux sud-Américains. Alors sera t-il aligné au côté de Neymar voire de Cavani ou évoluera t-il seule en pointe ce qui ne serait pas pour lui déplaire ? Réponse ce soir sur les coups de 20h45. Pour Metz, lanterne à la recherche de son premier point, la tendance est au pessimisme...



Lille (13e) - Bordeaux (5e) : le podium dans le viseur

Entre la patte Bielsa et la patte Gourvennec, comme il est de bon ton de dire depuis que les trois coups du championnat ont été donnés, on a hâte de voir laquelle des deux prendra le meilleur sur l'autre ce soir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Depuis le 4 août dernier, la balance penche clairement en faveur des Girondins, cinquièmes de la L1 (2 nuls, 2 victoires), à portée de fusil d'une place sur le podium (à 1 point de l'ASSE, 3e). Pour rajouter un peu de sel à la partie de ce soir, Nicolas De Préville pourrait faire ses grands débuts à la pointe de l'attaque girondine et se rappeler au bon souvenir de ses anciens partenaires (ce soir à 19h).

Nice (17e) - Monaco (2e) : un classique de retour!

Le derby de la Côte d'Azur est de retour et c'est tous les suiveurs de la Ligue 1 qui s'en félicitent. Un duel au soleil d'autant plus attendu que sa valeur sportive a grimpé en flèche ces deux dernières saisons entre deux formations au potentiel joueur illimité. Enfin cela valait surtout en 2016/2017, les Aiglons traînant la patte dans ce nouvel exercice (1 victoire, 3 défaites) handicapées par la fuite de tous ses cerveaux. Côté ASM, tout va presque pour le mieux. Les hommes de Leonardo Jardim sont invaincus en championnat depuis 24 matchs et se déplaceront à l'Allianz Riviera avec un Radamel Falcao en pleine bourre (9 buts lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 1).